Het Viaplay van Max Verstappen ziet beurskoers hard kelderen

Presentatie Formule 1 bij Viaplay. Beeld Brunopress

Topman Anders Jensen heeft consequenties getrokken en per direct zijn ontslag aangeboden. Door hogere energieprijzen en duurdere levensmiddelen hebben consumenten volgens Viaplay minder geld over voor streamingdiensten. Ook vallen de inkomsten uit advertenties tegen. Daarnaast blijkt het moeilijk om de bedrijfskosten te verlagen.

Viaplay voorspelde eerder dit jaar dat de omzet over 2023 met zo’n 25 procent zou groeien. Nu denkt het bedrijf dat dat niet meer zal zijn dan circa 17 procent. Omzetramingen voor de langere termijn gingen de prullenbak in. Ook verwacht het bedrijf verlies te gaan maken.

De streamingdienst werd opgericht in 2018 en groeide snel, mede door het bieden van grote bedragen voor het uitzendrecht van grote sportevenementen. Vorig jaar werd in Nederland Ziggo afgetroefd in de biedstrijd om het uitzenden van de Formule 1-races met de Nederlandse favoriet Max Verstappen.

Tijdens de eerste race, de Grand Prix van Bahrein, kampte de dienst in Nederland met slecht beeld. Dat gold ook voor het geluid tijdens het WK darts. Eind vorig jaar kon de dienst wel melden dat het de grens van meer dan een miljoen Nederlandse abonnees was gepasseerd. Viaplay heeft meer dan 7 miljoen abonnees in meer dan tien landen in Europa en Noord-Amerika. Oud-topman Jorgen Madsen Lindemann van het moederbedrijf MTG volgt ceo Jensen op. Het bedrijf presenteert op 20 juli presenteert nieuwe kwartaalcijfers.