Het sprookje van de Disney-ceo blijft duren, dat van de ethiek bij EY sneuvelt

Marketingdirecteur Asad Ayaz (l), ceo Bob Chapek en Alan Bergman (r), bestuursvoorzitter van de Disney Studio's-content. Beeld Getty

Winnaar: Bob Chapek

Hoewel hij flink onder vuur lag, is het Bob Chapek toch gelukt om zijn contract als ceo van entertainmentbedrijf Disney met drie jaar te verlengen. De afgelopen weken was zijn positie een druk besproken onderwerp in Hollywood en op Wall Street. Chapek had zichzelf in de nesten gewerkt met diverse misstappen. Zo kwam het personeel in Florida in maart dit jaar opstand toen Chapek er na de aankondiging van homofobe wetgeving in de staat het zwijgen toe deed.

Uiteindelijk sprak hij zich toch uit tegen de wet die de de mogelijkheid beperkt om op school seksualiteit en genderidentiteit te bespreken, en kondigde hij aan om politieke donaties op te schorten. Tot grote woede van de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis, die besloot het belastingvoordeel dat het Disneypark in Florida sinds 1967 geniet te schrappen. Dat dreigt Disney honderden miljoenen dollars te kosten.

Een ander wankel moment van Chapek was de publieke fittie met actrice Scarlett Johansson. Die sleepte Disney voor de rechter omdat het bedrijf haar film Black Widow tegelijk had uitgebracht in de bioscoop als op zijn streamingdienst Disney+, wat Johansson financieel dupeerde. Dat Disney vervolgens zijn goudhaantje afschilderde als een geldwolf viel niet goed bij zijn acteurs en actrices.

Verder ontsloeg Chapek vorige maand met Peter Rice plotsklaps een van zijn belangrijkste en meest gerespecteerde bestuurders. Dat Rice, die onlangs nog zijn contract had vernieuwd, ook werd genoemd als de mogelijke opvolger van Chapek had daar uiteraard niets, maar dan ook niets, mee te maken.

Kelly Grier (l) op de catwalk bij de TrevorLIVE New York Gala. Beeld Getty

Verliezer: Kelly Grier

Het was sowieso al een afscheid in mineur voor Kelly Grier, en dan kwam er met één been uit de deur nog een laatste kaakslag bij. Donderdag was haar laatste dag als baas van de Amerikaanse tak van accountancyreus EY, het gevolg van een verloren machtsstrijd met de wereldwijde topman Carmine Di Sibio.

EY ging deze week akkoord om de Amerikaanse toezichthouder SEC 100 miljoen dollar te betalen, een boete voor valsspelen op een examen. Niet zomaar een examen, maar wel een over - proef de ironie - ethiek. Het afgelopen decennium hebben honderden werknemers van EY daarbij gefraudeerd. Ze slaagden er onder meer in om een foutje in de software zo uit te buiten dat een paar vragen beantwoorden volstond voor een topscore. ‘Het is gewoon schandalig dat juist de professionals die de verantwoordelijkheid hebben het bedrog van hun klanten bloot te leggen zelf valsspelen op het ethiek-examen’, verklaarde een boze Gurbir Grewal van de SEC.

En dat terwijl Grier drie jaar geleden in een interne mail nog zulke mooie woorden sprak over de ethiek van het bedrijf. ‘Geen klant of externe relatie is belangrijker dan de ethiek, de integriteit en de reputatie van EY.’ Woord en daad liepen dus flink uiteen. EY kreeg meermaals lucht van de fraude, maar deed weinig om het op te sporen of te melden. In 2019 ontkende EY nog bij de SEC dat er dergelijk bedrog was, ook al had het daar daags voordien nog een interne melding over gekregen.