Het snelfietspad is duurzaam, gezond én filevrij - maar wegen de kosten wel op tegen deze baten?

Waar ligt de waarde?

Het is vooral belangrijk om de reistijd te verkorten

Om tot die berekening te komen, is een waarde toegekend aan de 'reistijdwinst' voor fietsers - ze zouden 5 kilometer per uur sneller kunnen rijden. Ook op het comfort en de veiligheid is een waarde geplakt - en aan de 'landschapsbeleving' voor de recreatieve fietser. Belangrijk voor beleidsmakers is de modal shift - het aantal mensen dat de auto zou verruilen voor de fiets. Als 1,4 procent van de automobilisten overstapt op de fiets, dan scheelt dat tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis 1.056 auto's.



'We baseren de maatschappelijke kosten en baten op bestaande wetenschappelijke literatuur', zegt Bos. 'Dit is nog een voorzichtige schatting. In meer verstedelijkte gebieden zullen de voordelen van een snelfietspad een stuk hoger uitvallen.'