Het schatrijke Noorse staatsfonds eist klimaatplannen van bedrijven waarin het belegt

Olieplatform van BP in de Noordzee bij Noorwegen. Beeld Kjetil Alsvik / EPA

Het Noorse staatsinvesteringsfonds gaat de ruim negenduizend bedrijven waarin het wereldwijd investeert, aanspreken op hun klimaatambities. Topman Nicolai Tangen dreigt de aandelen af te stoten van bedrijven die geen geloofwaardige doelstellingen presenteren om de CO 2 -uitstoot in 2050 terug te dringen tot nul.

‘We overwegen om bedrijven met grote klimaatrisico’s, maar zonder klimaatplannen in de uitverkoop te doen’, schrijven Tangen en directielid Carine Smith Ihenacho namens het grootste investeringsfonds ter wereld in de Noorse zakenkrant Dagens Naeringsliv.

Het Statens pensjonsfond Utland, een fonds van staatsrijkdommen, werd opgericht in de jaren negentig om de Noorse olie- en gasinkomsten te beleggen. In dat fonds, beheerd door de Norges Bank, zit inmiddels het bijna surrealistische bedrag van 1,2 biljoen euro, omgerekend ongeveer 220 duizend euro per Noor.

Hypocriet

Een staatsfonds dat schatrijk werd dankzij de winsten uit olie en gas en nu eist dat bedrijven hun klimaatambities aanscherpen; een tikje hypocriet is het wel, zegt analist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. Dankzij de energiecrisis sinds de Russische inval in Oekraïne stromen de miljarden uit olie en gas opnieuw rijkelijk naar Noorwegen. De Noorse media spraken reeds in april van de ‘ongemakkelijke oorlogswinst’ die dit jaar kan oplopen tot 150 miljard euro.

Ook in Nederland heeft het Noorse fonds een stevige vinger in de pap. Van chipfabrikant ASML tot maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, verzekeringsgroep ASR en Shell: in tientallen bedrijven hebben de Noren voor honderden miljoenen euro’s een belang van 3 tot 5 procent. Het fonds is behoorlijk actief in de aan- en verkoop van aandelen, constateert Inberg. ‘Het is een belangrijke belegger; zo hebben de Noren al ingeschreven op de beursgang van Porsche.’

Het Noorse hedgefonds schroomt niet om zich als een activistische aandeelhouder te manifesteren bij Amerikaanse multinationals als Apple en Amazon. In mei hekelde ceo Tangen de ‘hebberigheid’ van multinationals die strooiden met bonussen voor hun topmannen ‘op een niveau dat we niet eerder hebben gezien’.

Het relatief kleine aandelenpakket van het Noorse fonds is meer dan voldoende om bedrijven in verlegenheid te brengen, stelt Inberg. ‘Het is een serieus dreigement om eventueel uit een bedrijf te stappen dat zich niet aan de klimaatdoelen houdt. Je koers gaat immers omlaag wanneer zo’n fonds zijn aandelen verkoopt. Met een belang van 3 tot 5 procent kun je een echte vuist maken, dan wordt er naar je geluisterd.’

Beleggingen afstoten

Het ABP kwam juist tot de tegenovergestelde conclusie. Het grootste pensioenfonds in Nederland kondigde in 2021 aan de portefeuille in fossiele aandelen ter waarde van 15 miljard euro te verkopen. Eind vorig jaar stond de teller pas op 2 miljard. Het ABP zit met andere fondsen in een poule, waardoor sommige belangen moeten worden ontkoppeld om van de ‘fossiele’ aandelen af te komen.

Toch denkt het ABP in het eerste kwartaal van 2023 alle fossiele beleggingen te hebben afgestoten. Dan zal het ABP zich ook definitief hebben teruggetrokken uit Shell, zoals het pensioenfonds eerder besloot. Analist Inberg: ‘Straks staat het ABP aan de zijlijn, dan heeft het bij Shell geen invloed meer en mist het fonds een hoop geld. Je kunt ook aan boord blijven en proberen ze een bepaalde kant op te duwen.’

Het ABP ondervond echter dat die ‘activistische’ aanpak geen effect had. ‘We wilden de fossiele producenten bewegen tot een ander klimaatbeleid, maar het ging veel te langzaam’, aldus woordvoerder Asha Khoenkhoen.

Het was voor het ABP vooral een principieel besluit om aandelen in de fossiele industrie van de hand te doen. Khoenkhoen: ‘We zien niet hoe oliemaatschappijen in lijn komen met de klimaatdoelen die voor 2050 zijn afgesproken. Ze blijven vrolijk boren naar nieuwe olie, terwijl de CO 2- uitstoot alleen maar toeneemt. We kunnen als kleine aandeelhouder minder betekenen dan overheden.’

Slagkracht

Toch twijfelt Inberg aan de morele slagkracht van het Noorse fonds of institutionele beleggers als het ABP. ‘Wanneer westerse bedrijven worden gedwongen om te stoppen met fossiele belangen, nemen andere partijen het over. Het aanbod van olie en gas mag dan fors zijn verkleind, de vraag is alleen maar toegenomen.’

Het maakt de urgentie van verduurzaming alleen maar groter, stelt het ABP in navolging van het Noorse staatsfonds. Het ABP blijft tweeduizend beursgenoteerde bedrijven op de vingers tikken als de snelheid van de energietransitie in het geding is. Woordvoerder Khoenkhoen: ‘Geen enkele institutionele belegger kan op eigen kracht de wereld veranderen. Maar er moet radicaal iets veranderen om een duurzame samenleving te realiseren.’