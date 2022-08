Het poldermodel is stuk. Kunnen we het fiksen? (deel 6 en slot)

Laat de bestuurders van Nederland, politiek en niet-politiek, gezamenlijk en in alle openheid een plan maken voor de toekomst van Nederland. Dit was mijn voorstel van vorige week, dat ten doel had ons poldermodel te fiksen. Het voorstel is gebouwd op twee werkhypotheses, ten eerste dat de overgrote meerderheid van Nederland wil dat het land (veel beter) bestuurd wordt, en dat enig particulier leed in redelijkheid voor lief genomen wordt. En ten tweede dat bij veel bestuurders van diverse politieke pluimage, de handen jeuken om eindelijk echt aan het werk te kunnen gaan.

Over dit idee zijn nog veel vragen te stellen. Ik doe, tot slot van deze reeks, een poging er enkele te beantwoorden.

Eén: wie doen er mee aan dit bestuurdersberaad? Ik zou denken: vooral héél veel bestuurders. Dus niet alleen, zoals in het bestaande poldermodel, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en politiek. Alle belangen moeten aan tafel. Dus ook provincie- en gemeentebestuurders. Ook bestuurders van uitvoeringsorganisaties van de overheid, van toezichthouders op sectoren. Ook bestuurders van politieke partijen. Ook bestuurders van belangengroepen, zowel ngo’s als sectororganisaties. Héél bestuurlijk Nederland doet mee. Er zal vast ergens een grens getrokken moeten worden maar die ligt ver weg.

Twee: wie zit voor? Een klein bestuur met wijze mensen en een excellente staf met adviseurs.

Drie: wat nou als al die bestuurders weer doodgemoedereerd hun eigen wensenlijstjes gaan zitten oplepelen, de schade voor hun achterban beperkt houden en de rekening bij de belastingbetaler willen neerleggen, zoals nu te doen gebruikelijk is? Ik zou het bestuur aanbevelen met de goegemeente vooraf spelregels af te spreken, waaronder de regel dat wie zich aan zulk gedrag bezondigt door de rest keihard wordt uitgelachen. Gele en rode kaarten. Verzin er iets op. Maar dat dit een achilleshiel is moge duidelijk zijn.

Vier: en de kiezer dan? En de politiek? Zoals ik vorige week al schreef zijn de meeste bestuurders lid van een politieke partij. Dat scheelt. Maar de vraag is: wat gebeurt er wanneer het Eerste Plan voor Nederland af is? Dan komen er weer Kamerverkiezingen aan. En politieke partijen zullen zich dan tot het Plan moeten verhouden. Voor (op hoofdlijnen)? Of tegen (idem)?

Als het bestuurdersberaad een goed plan heeft gemaakt, zullen veel (midden)partijen zich erin kunnen vinden. Krijgen deze partijen genoeg zetels, dan is de formatie een fluitje van een cent. Dan is er (zo’n beetje) een nationaal plan met (zo’n beetje) een nationaal kabinet dat váárt kan maken. Er is dan weer consensus in de consensusdemocratie.

Dit idee sterft in schoonheid, waarschijnlijk, om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld: het Eerste Plan voor Nederland is een bestuurlijk misbaksel, omdat de werkhypothese dat bestuurders verandering willen niet blijkt te kloppen. Of: het is een prima plan waar politieke (midden)partijen zich toch niet aan durven conformeren. Of: het is een prima plan waar de burgers massaal tegen stemmen omdat de werkhypothese dat burgers beter bestuurd willen worden, desnoods ten koste van hun eigen belang op korte termijn, niet blijkt te kloppen.

Ik geef het idee voor een bestuurdersberaad dus graag voor een betere oplossing. Want de korte samenvatting van de analyse staat nog altijd: poldermodel stuk, land kapot. Kijk maar. We zullen dus, hoe dan ook, een plan moeten maken om dat model te repareren. Hierbij is Kim Putters, die half september aan de slag gaat als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, als eerste aan zet. Pakt hij de handschoen op?

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.