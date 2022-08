Het poldermodel is stuk. Kunnen we het fiksen? (5)

Door een gebrek aan aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden van binnen en van buiten kachelt Nederland achteruit. Mijn hypothese, schreef ik vorige week, is dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking snakt naar goed bestuur, zélfs als dat ten koste gaat van het eigen belang op korte termijn. Mits die aanpassingen geleidelijk gaan, redelijk zijn, en de pijn een beetje netjes wordt verdeeld.

Hoe dan? Menigeen mailde me enthousiast over burgerberaden als (deel)oplossing voor het kapotte poldermodel. Maar we hebben niet zozeer een probleem met burgers, beste mailers, maar een probleem met bestuurders, politieke én niet-politieke. We hebben geen burgerberaad nodig maar een bestuurdersberaad.

Waar gaat dat bestuurdersberaad over? Eerst over de analyse. Hoe staat Nederland er nu in de breedte voor? Met welke trends moeten we rekening hoeden bij het nadenken over de toekomst? Welke vraagstukken heeft Nederland sowieso op te lossen? Op welke manier zijn deze problemen het beste te rangschikken naar gewicht en urgentie? Dit type analyserende vragen moet het besturenberaad zich in eerste instantie stellen, waarbij de Adviseur van grote waarde zal blijken. Laat het bestuurdersberaad deze analyse in concept publiceren, reacties verzamelen en een definitieve versie publiceren. Dat is fase één.

Twee is: laat het besturenberaad een visie formuleren op de toekomst van Nederland. Wat willen we, gegeven de analyse uit de eerste fase, in Nederland bereiken? Welk rijtje (samenhangende) doelen zouden we ons hiertoe moeten stellen, ook uitgezet in de tijd? Nee, dit is niet politiek-neutraal. Integendeel. Maar is dat een bezwaar? Niet als we ons realiseren dat de meeste, zo niet alle bestuurders lid zijn van een politieke partij. En de kiezer komt óók nog aan het woord, later.

Wordt dit dan geen pandemonium? Niet per se, en hier volgt mijn tweede werkhypothese. Niet alleen bij de overgrote meerderheid van de burgers, óók bij de overgrote meerderheid van de bestuurders bestaat de wens om uit de impasse te geraken, een nieuwe start te maken, tenminste te gaan doen wat nodig is en liefst een beetje meer. In je uppie is dat lastig. Maar samen sta je sterk. En veel van het wapengekletter in de Kamer? Ach, dat is voor de bühne.

Ook voor deze tweede fase geldt: concept publiceren, reacties verzamelen, definitieve versie maken.

Fase 3: concretiseren, met alweer een belangrijke rol voor de Adviseur. Hoe kunnen de vastgestelde doelen uit fase 2 het beste (doeltreffend en doelmatig) worden bereikt? Welke alternatieven zijn er? Wie wint en wie verliest en is er gedeeltelijke afroming of compensatie nodig of zijn pijn en fijn al redelijk verdeeld? En andermaal: concept, reacties, definitief.

In feite gaan bestuurders dus samen in alle openbaarheid een agenda maken voor de toekomst van Nederland, naar je mag hopen onder grote belangstelling van media en bevolking. Je zou de werkwijze tegelijkertijd ‘een nieuwe bestuurscultuur’ kunnen noemen. En met het maken van het plan voor het land maken ze tegelijkertijd hun gezamenlijk bestuursagenda.

Wie nemen deel aan het besturenberaad? Hoe gaat dat als de bestuurders het niet eens zijn? Hoe verhoudt het besturenberaad zich tot de gekozen volksvertegenwoordiging? Goede vragen waarop ik volgende week op hoofdlijnen het antwoord hoop te geven.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.