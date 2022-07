Het poldermodel is stuk. Kunnen we het fiksen? (2)

Poldermodel stuk, land stuk, schreef ik vorige week. Dus hier moeten we het over hebben. Deze week kijken we naar de kernspelers, niet naar de personen (die doen er maar een klein beetje toe), maar naar hun functies. Het gaat om in elk geval vier spelers. Politiek, Adviseur en de sociale partners, ofwel Kapitaal en Arbeid. Later breiden we het aantal spelers uit, maar dat is nu nodeloos complicerend.

De Adviseur is misschien de verrassendste in het rijtje kernspelers. Wat is haar rol? In een land dat diep verdeeld is, vroeger langs religieuze scheidslijnen, tegenwoordig langs talloze andere, is de Adviseur een neutrale partij. Zij objectiveert en analyseert: wat zijn de feiten en hoe moeten we die begrijpen? Hoe groot is een probleem en voor wie? Wat zijn de oplossingsrichtingen en wat zijn daarvan de voors en tegens? De antwoorden van de Adviseur op al deze vragen zijn, zo goed en kwaad als dat gaat, waardevrij. Ze gelden voor de katholiek én de protestant. Voor de werkgever én de werknemer. De Adviseur is in dienst van niemand en van iedereen. De Adviseur werkt voor het algemeen belang.

Dat we er in Nederland al vroeg bij waren met het oprichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899) en dat we, vanaf vlak na de Tweede Wereldoorlog, van die mooie planbureaus hebben voor economie (CPB), maatschappij (SCP) en omgeving (PBL), is geen toeval. De consensusdemocratie heeft feiten nodig en goede analyses van problemen en oplossingsrichtingen – neutraal! – zodat de bestuurders gemeenschappelijke grond vinden in de feiten en weloverwogen besluiten kunnen nemen.

Ambtenaren golden decennialang óók als echte adviseurs van de politiek, neutraal dus, en dienstbaar aan het algemeen belang. En zulke ambtenaren zijn er nog steeds, al zijn ze, denk ik, niet meer in de meerderheid. De aard van veel advies van de ambtenarij, de ‘vijfde macht’, is veranderd. Het algemeen belang heeft in veel gevallen plaatsgemaakt voor het veel smallere overlevingsbelang van de betrokken minister of staatssecretaris.

Kapitaal en Arbeid zijn, naar hun functie, vergelijkbare spelers. Ze doen zaken met elkaar, bijvoorbeeld bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten over lonen, werkomstandigheden en pensioenen, zaken die direct raken aan de dagelijkse beslommeringen van werkgevers en werkenden. En ze krijgen, via overleg in de Sociaal-Economische Raad, inspraak in wet- en regelgeving in ruil voor draagvlak.

Het probleem met Kapitaal en Arbeid is dat hun machtsbasis is uitgehold, ze hierdoor gezag hebben verloren, en ze daarom veel minder in staat zijn om draagvlak te leveren voor voorgenomen beleid van de politiek. De zogenoemde ‘organisatiegraad’, het percentage werkenden dat vakbondslid is, daalt al decennia. En menige brancheorganisatie kampt met hetzelfde probleem: bedrijven willen geen lid meer zijn. Werkenden luisteren alleen als het uitkomt naar de vakbondsbaas. Bedrijven hebben nauwelijks boodschap aan een redelijke oproep van hun voorman of -vrouw.

De matigende invloed van Arbeid en Kapitaal erodeert verder door de opkomst van radicalere concurrenten. Onderwijsvakbond te braaf? Dan organiseren leraren zelf iets. Met succes. LTO Nederland te meegaand? Boze boeren verenigen zichzelf wel. Met in elk geval veel lawaai. En bedrijven doen hetzelfde, achter de rug om van VNO-NCW en MKB-Nederland gaan ze zelf aan de (lobby)bak.

De neutrale Adviseur bestaat dus nog steeds, al worden het er minder in getal. Op Arbeid en Kapitaal kan het politieke bestuur steeds minder rekenen om te leveren. En Politiek zelf? Volgende week.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? frank@argumentenfabriek.nl.