Het Nederlandse, ooit zo bejubelde poldermodel is stuk. Kunnen we het fiksen?

Nu de Kamer met reces is, en ook de ministers op vakantie zijn om pas in augustus terug te keren om te besluiten over de Miljoenennota; nu de andere helft van Nederland, inclusief de vaste columnisten, op het strand ligt of door bossen struint, kunnen wij eindelijk onder elkaar eens even rustig nadenken. Waarover? Over een nieuw poldermodel. Waarom? Omdat Nederland dreigt af te glijden als we geen manier verzinnen om gedragen besluiten te nemen over serieuze kwesties.

We nemen deze week eerst een historisch aanloopje. We schrijven de tweede helft van de jaren negentig. Wim Kok is premier van twee opeenvolgende paarse kabinetten – rood met blauw, de rode sociaal-democraten van de PvdA met de blauwe liberalen van de VVD en D66. Nederland draaide als een tierelier: hoge economische groei, koopkrachtwinst, lage inflatie, lage werkloosheid, een dalende staatsschuld.

Het ging in Nederland zo goed dat de buitenlandse pers in steeds groteren getale kwam vragen: hoe flikken jullie dat? The Dutch miracle, luidde het antwoord, was het logische resultaat van het poldermodel. De manier waarop hier, al eeuwenlang, in eendrachtige samenwerking verstandige besluiten worden genomen.

De strijd tegen het water, legden we de journalisten van de Financial Times, The Washington Post, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Païs en Le Monde uit, is een typisch collectieve actie-vraagstuk. Een ringdijk werkt alleen als-ie helemaal gesloten is, en iedereen moet daar al sinds mensenheugenis aan meewerken. Ook als-ie er misschien geen zin in heeft. Samen komen we eruit, omdat het moet.

Als logisch vervolg op de polderpraktijk ontwikkelde Nederland zich later tot consensusdemocratie. Regeringen worden gevormd door coalities van partijen, samenwerkingspartners dus, om de doodeenvoudige reden dat een meerderheidsdemocratie er niet in zit in dit verdeelde land. In theorie kan één partij de helft van de Kamerzetels winnen, en in z’n dooie uppie gaan regeren. In de praktijk niet. Samenwerken in de politiek is noodzakelijk.

In een coalitie samenwerkende partijen hebben draagvlak nodig voor (soms lastige) besluiten. Daarom hebben het georganiseerde bedrijfsleven (de factor kapitaal) en de georganiseerde werkenden (de vakcentrales die de factor arbeid vertegenwoordigen) óók een stem in het kapittel. De antipolen werken hierbij samen, niet omdat dat per se gezellig is, maar omdat het moet. Wie invloed wil uitoefenen moet meedoen aan het nationale gesprek, en niet langs de zijlijn blijven staan.

Het verhaal ging erin als zoete koek. Een tijdlang was het poldermodel (uitgesproken op z’n Engels, wat er een exotisch tintje aan gaf) het belangrijkste journalistieke exportproduct van Nederland. In Duitsland keken ze er niet van op: het Rijnlandse model wordt ook daar met de paplepel ingegoten. Maar de Angelsaksen, de Fransen en de Spanjaarden wisten niet wat ze hoorden: succesvol zijn door samenwerken? Dat klonk wel heel afschuwelijk. Als je de macht eenmaal had ging je die toch niet delen? Maar goed, wat een prestaties!

Dit verhaal uit de oude doos dient als contrast. Want er is geen buitenlandse journalist meer die over het poldermodel schrijft. En binnenlands is het evenmin een onderwerp dat groot in de belangstelling staat. Ten onrechte. Want ons model werkt niet meer naar behoren. Ons poldermodel is stuk. En wat we destijds uitlegden aan die buitenlandse journalisten klopte als een zwerende vinger: Nederland kan, als land, alleen succesvol zijn door samenwerking binnen de grenzen. Poldermodel stuk, land stuk. Hier gaan we het de komende weken over hebben. Kunnen we het poldermodel weer aan de praat krijgen?

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.