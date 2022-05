Het kleine genieten is er met de paplepel ingegoten, net als dat geluk niets met geld te maken heeft

Cosmeticamerk Rituals opende in oktober 2020 aan het Spui in Amsterdam een conceptstore van vijf verdiepingen, House of Rituals. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een mannelijk of vrouwelijk parfum? Wat is je favoriete geur? Is het voor de avond of overdag? In House of Rituals aan het Amsterdamse Spui demonstreert Raymond Cloosterman, ceo en oprichter van beautymerk Rituals, hoe iedere bezoeker zijn eigen parfum of geurstok kan maken. ‘Die doen we in een mooi flesje en dan kies jij de talisman met edelsteen uit.’ Cloosterman, lachend: ‘Daar kun je mee thuiskomen.’

Het vlaggeschip van Rituals, met vijf verdiepingen en een oppervlak van 1.800 vierkante meter, werd in oktober 2020 geopend tijdens de pandemie. Cloosterman: ‘Het leek meer een gewapende roofoverval dan een winkelopening, want het gehele team stond buiten in de stromende regen met zwarte mondkapjes op. Er was niemand in de Kalverstraat, gelukkig bleek het geen karma te zijn.’

Cloosterman observeert nauwlettend of het winkelende publiek voldoende aandacht krijgt van het personeel. ‘Ik voel nog steeds pijn als ik zie dat een klant niet geholpen wordt, omdat die klanten in de beginperiode van Rituals maar niet binnenkwamen. We hebben moeten vechten voor ons concept van het kleine genieten met bijzondere producten, tot we de mensen wisten te raken.’

Betaalbaarheid

Ook Rituals ondervindt hinder van de vertragingen in de leveringsketens. Toch wil de directie de prijzen dit jaar niet verhogen. Aan de betaalbaarheid van de artikelen ontleent het concern nu eenmaal een deel van zijn identiteit. Cloosterman: ‘Het luistert nauw bij ons, de prijs is een psychologisch kantelpunt. We zullen de inflatie volgend jaar opnieuw evalueren. Prijsverhogingen zijn een laatste toevlucht.’

De sluiting van de winkels kostte Rituals ongeveer 20 miljoen euro per maand. Cloosterman: ‘Covid heeft ons gedwongen om fundamentele keuzes te maken en onszelf opnieuw uit te vinden. Voor het eerst was 50 procent van onze omzet digitaal, wat veel is voor een beautymerk.’

Ondanks nieuwe lockdowns was 2021 een topjaar voor Rituals, waarin met een omzet van 1,1 miljard en een recordwinst van 123 miljoen euro magische grenzen werden overschreden. Het voelde voor Quote 500-ondernemer Cloosterman tevens als een eerbetoon aan zijn vader, hij was 9 jaar oud toen zijn vader overleed na een auto-ongeluk. ‘Ik heb aan zijn vroege dood een enorme bewijsdrang overgehouden. Het heeft me gevormd, ik wilde intens leven en iets neerzetten voor het te laat is. Het kleine genieten is er met de paplepel ingegoten, net als dat geluk niets met geld te maken heeft. Die filosofie zit opgesloten in ons merk.’

Verbeeldingskracht

In 2000 verruilde Cloosterman (57) een mooie baan bij Unilever om te pionieren met Rituals. Bij de rondleiding door het prachtige hoofdkantoor aan de Amsterdamse Herengracht met de originele muurschilderingen uit de 17de eeuw vertelt Cloosterman dat het begin wat minder prozaïsch was. ‘We zaten met drie man in een kelder, met de droom om een nieuw merk te bouwen.’

Raymond Cloosterman, oprichter en ceo van Rituals, in het vlaggeschip House of Rituals in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Cloosterman liet zich inspireren door Walt Disney, het motto dat hij nu doorgeeft aan andere ondernemers. ‘If you can dream it, you can do it. Het gaat bij ondernemen ook om verbeeldingskracht, dat je dingen ziet die anderen nog niet zien.’

Ondanks de steun van Unilever, dat de eerste twee jaar investeerde in Rituals, kwam het businessmodel moeizaam van de grond. ‘Het liep de eerste jaren voor geen meter’, aldus Cloosterman. ‘We overleefden door kerstpakketten te maken. Maar zelfs die ene winkel in de Kalverstraat hielden we ternauwernood overeind. Nu openen we vijf winkels op één dag in vijf landen.’

Paradoxaal

Op het gebied van duurzaamheid moest Rituals een inhaalslag maken. Cloosterman: ‘We kwamen er drie jaar geleden achter dat ons imago bij klanten beter was dan onze duurzame prestaties. We scoorden een onvoldoende, dat was een wake-upcall.’ In januari verkreeg het bedrijf de zogeheten B Corp-certificatie, een op Amerikaanse leest geschoeide beoordelingsprocedure voor duurzaamheid. ‘Het is een kwaliteitsstempel voor maatschappelijk en duurzaam ondernemen’, zegt Cloosterman. Hij wilde juist voorkomen dat Rituals kon worden beticht van ‘greenwashing’, het louter voor de vorm duurzaam zijn. ‘Je hebt al de schijn tegen en dus lieten we externe partijen over ons oordelen.’

Rituals wil juist trendsetter zijn in de beautybranche. ‘We zijn in onze sector een van de weinigen met dit certificaat.’ Nu bestaat het assortiment van Rituals voor 70 procent uit producten met tenminste 90 procent bestanddelen van natuurlijke oorsprong. Bovendien kunnen de (auto)parfums, body cream, handzeep, geurstokjes en gezichtsverzorging van Rituals worden nagevuld, en zijn alle artikelen in de lichaamsverzorging dermatologisch getest.

Maar duurzaamheid staat toch in schril contrast met het consumentisme van de cosmeticaindustrie? Cloosterman spreekt van het managen van een paradox. ‘In de luxe-industrie gaat het vaak om meer, mooie parfums en mooie verpakkingen in de mooiste winkels. Duurzaamheid gaat om minder. Die spanning in de beautybranche willen we juist omarmen. Nu hebben we een voor 98 procent natuurlijke huidverzorgingslijn. Met marmeren potjes die kunnen worden hergebruikt.’

Hersenmassage

Maatschappelijk verantwoord groeien is de tweede paradox die Cloosterman met Rituals wil ontrafelen. De nieuwe droom weerspiegelt zich met de uitbreiding in Azië ‘om ons concept met oosterse verhalen terug te brengen naar de bron’. Ook op andere continenten worden winkels geopend die de cultuur van het land illustreren. En dan is een omzet van 2 miljard euro binnen bereik.

House of Rituals in Amsterdam geldt als het symbool van een nieuwe toekomst voor het concern. Op de bovenste verdieping is naast de ‘Body Spa’ ook de ‘Mind Spa’, met speciale cabines waar de geest wordt gemasseerd. Cloosterman: ‘We hebben deze hersenmassage ontwikkeld met neurowetenschappers. ‘Je luistert naar speciale muziek en in combinatie met de trillingen in de stoel kan de bezoeker zijn brein loslaten. Dertig minuten in die stoel hebben hetzelfde effect als drie uur diepe slaap. In feite is deze winkel ook een laboratorium voor productontwikkeling.’