Het kabinet speelt financieel verstoppertje

Elk coalitieakkoord heeft gevolgen voor de begroting van de overheid, en daarom maakt het ministerie van Financiën zo snel mogelijk na het opdrogen van de inkt ervan een ‘Startnota’. Minister Kaag van Financiën stuurde die van Rutte IV onlangs naar de Kamer. Het is een wonderlijk document geworden omdat de inhoud ervan strijdig is met de erin beleden principes. De gekozen oplossing: verstoppertje spelen.

De principes die in de Startnota voor het begrotingsbeleid worden beleden zijn ongewijzigd ten opzichte van eerdere kabinetten. Met die principes is niets mis. Het zijn er drie.

1: Efficiënte allocatie van publieke middelen. Nader toegelicht met: ‘Regeren is keuzes maken; kiezen doet het kabinet zorgvuldig.’ Belastingeuro’s kun je immers maar één keer uitgeven, en de begrotingsregels moeten ervoor zorgen dat elke euro zo doelmatig mogelijk wordt besteed.

2: Beheersing van de overheidsfinanciën. Nader toegelicht met: ‘Het uitgangspunt is dat er geen rekeningen worden doorgeschoven naar volgende generaties.’ Voor wie dat nog te onduidelijk vindt: ‘Door de overheidsfinanciën gedurende de rit te beheersen wordt voorkomen dat volgende generaties te maken krijgen met een te grote schuld of dat zij gedwongen worden om hun collectieve voorzieningen te versoberen of hun belastingen te verhogen, alleen omdat de huidige generatie op te grote voet heeft geleefd.’

3: Macro-economische stabilisatie. Nader toegelicht met: ‘Als het minder goed gaat met de economie vangt het kabinet deze klap deels op met de begroting, om de gevolgen voor mensen te beperken.’ Of, algemener: ‘De overheidsbegroting heeft een belangrijke rol in het stabiliseren van de economie.’

Het ongemak van de Startnota schuilt erin dat de laatste twee principes in het coalitieakkoord met voeten worden getreden. De economie draait als een tierelier, en de coalitie heeft er desondanks voor gekozen de overheidsuitgaven in deze kabinetsperiode flink te verhogen, olie op het vuur te gooien. Het begrotingsbeleid destabiliseert de economie dus, een flagrante schending van principe 3.

Financiën lost dit in de Startnota op door hierover te zwijgen. Kaag legt technisch uit dat de afgesproken begrotingsregels zullen voorkomen dat er door het kabinet nog een extra vat olie op het vuur zal worden gegooid. Wil het kabinet een extra uitgave doen (voor gedupeerde Groningers bijvoorbeeld), dan moet nog steeds op iets anders worden bezuinigd. Maar over het conjuncturele hellevuur dat de coalitie zelf laat ontbranden? Geen woord.

De verkwanseling van het tweede principe voor ordentelijk begrotingsbeleid is (nog) ernstiger. Via ‘fondsen’ voor klimaatbeleid, stikstofbeleid en wetenschappelijk onderzoek wil de coalitie grofweg 65 miljard euro uitgeven, grotendeels gedurende toekomstige kabinetsperiodes. Het Centraal Planbureau waarschuwde er in een eerste analyse van het coalitieakkoord al voor dat dit leidt tot een explosie van de staatsschuld. Het coalitieakkoord is dus in strijd met het principe dat ‘volgende generaties te maken krijgen met een te grote schuld’.

De oplossing die Financiën kiest in de Startnota is: tijd kopen. ‘In de komende periode zullen door het ministerie van Financiën in afstemming met de beleidsverantwoordelijke departementen de fondsen verder worden uitgewerkt.’ Punt.

Het goede nieuws, moeten we concluderen, is dat de principes van prudent begrotingsbeleid door het kabinet worden onderschreven. Toepassing ervan zal, linksom of rechtsom, betekenen dat het coalitieakkoord moet worden aangepast. Laten we dat dan vooral een ‘nadere uitwerking’ noemen, of een ‘interpretatie’ – gezichtsverlies is vervelend in de politiek – als het begrotingsbeleid materieel maar weer verstandig wordt.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl