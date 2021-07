Het kabinet prutst, maar het is toch echt het virus dat de economie lamlegt

Een beetje lobbyist zal nooit de hand in eigen boezem steken. Dus koos Robèr Willemsen vrijdag voor de vlucht naar voren. ‘De horeca wordt nu opnieuw opgeofferd omdat we niet willen dat Nederland code rood krijgt’, stelt de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, ‘terwijl er zorgtechnisch niets aan de hand is.’ Vorige maand, nadat de regering vrijwel alle maatregelen had losgelaten, mopperde hij nog over de anderhalve meter. Die kon wat hem betreft niet snel genoeg geschrapt worden. Toen eind april terrassen weer mochten: ‘Deze heropening kost alleen maar geld.’

Vanuit de evenementensector klinken dezelfde geluiden. ‘Uiteraard is het begrijpelijk dat er bij een oplopende besmettingsgraad maatregelen worden genomen’, aldus een persbericht van twee brancheorganisaties. ‘Nu wordt echter binnen die maatregelen de branche die überhaupt niet heeft bijgedragen aan die hogere besmettingsgraad keihard getroffen.’

Even zien. Het aantal besmettingen is afgelopen week verzesvoudigd. Voor zover de GGD’s kunnen achterhalen, vindt bijna 40 procent hiervan plaats in de horeca. Feestjes zijn goed voor nog eens 17 procent. Honderden bezoekers van festival Ploegendienst in Breda testten achteraf positief. Op het Utrechtse festival Verknipt liepen duizend bezoekers corona op.

Wat de ‘zorgtechnische’ kant van de zaak betreft: volgens de modellen van de RIVM kan deze zomergolf leiden tot zeshonderd coronapatiënten op de ic. Let wel: dit gebeurt terwijl driekwart van de Nederlanders op zijn minst één prik heeft gehad. Hadden de klagende sectoren begin dit jaar al hun zin gekregen, dan kampte Nederland nu met een schreeuwend tekort aan begraafplaatsen.

Dat het vijf voor twaalf is voor veel ondernemers begrijpt, ondanks het historisch lage aantal faillissementen, iedereen. Net als dat clubeigenaren het ook niet kunnen helpen als het kabinet blundert met te snelle versoepelingen. Of bezoekers massaal sjoemelen met QR-codes. Maar iets meer oog voor het algemeen belang, dat is toch niet te veel gevraagd?

Er is één klein voordeel. Sinds het begin van de crisis twisten deskundigen over wat de meeste schade toebrengt aan de economie. Krimpt het bbp door de van overheidswege opgelegde sluitingen? Of is het de angst voor het virus zelf die ondernemers de meeste schade berokkent? Zo lijkt het erop dat in Amerikaanse staten zonder lockdown de economische activiteit vorig jaar net zo goed terugliep. Mensen bleven bang of ziek thuis. In dat geval, concludeerden economen van het Internationaal Monetair Fonds, kan een snelle, harde lockdown misschien wel het mindere kwaad blijken.

Dankzij het mislukte Nederlandse versoepel-experiment weten we in elk geval het antwoord op dit vraagstuk. Zonder contactbeperkende maatregelen blijkt het virus zelfs in de warme zomermaanden door het land te gieren. Tot frustratie van de reisbranche zeggen toeristen hun buitenlandse reis af. Of ze mogen gewoon niet vertrekken, vanwege een positieve test. Ondertussen sluiten steeds meer cafés en restaurants de deuren. Hun personeel is massaal ziek.

Geen lobbyist zal het ooit toegeven. Maar de ongemakkelijke waarheid is dat we geen bemoeizuchtige overheid nodig hebben om de economie plat te leggen. Dat kan dit virus prima zelf.