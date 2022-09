Het kabinet heeft een kneiterlinkse Miljoenennota gepresenteerd

Wat is het fijnste bezit in tijden van hoge inflatie? Schuld! En wie is met een kleine 500 miljard euro de grootste schuldenaar van het land? De Nederlandse overheid. Het kabinet, minister van Financiën Kaag voorop, doet er in de deze week gepresenteerde Miljoenennota (met inlegvel) zijn voordeel mee. Het gebruikt het inflatievoordeel om kneiterlinks herverdelingsbeleid te voeren en tegelijkertijd de staatsschuldquote te laten dalen.

Het voorgenomen beleid is, voor de goede orde, in strijd met de regels van het trendmatig begrotingsbeleid, ook al had Kaag inzake de naleving hiervan in de Voorjaarnota beterschap beloofd. In plaats van inkomstenmeevallers (hogere gasbaten en meer overheidsinkomsten uit btw en winstbelasting) te gebruiken om de staatsschuld af te bouwen, wat de begrotingsregel is, deelt het kabinet de binnendwarrelende euro’s uit aan huishoudens, teneinde hun koopkracht te stutten. Hierbij geldt de uitkomst: huishoudens met lage inkomens krijgen (veel) meer koopkrachtondersteuning dan grootverdieners.

Ondanks dit linkse herverdelingsfeest daalt de staatsschuldquote – de schuld als percentage van het door inflatie opgepompte nationaal inkomen – komend jaar van 49,8 naar 49,5 procent. Deze daling zou zonder koopkrachtpakket (inclusief het ingrijpen in energieprijzen) dus substantiëler zijn geweest.

Kan het nóg linkser? Jazeker. Het kabinet verhoogt de mijnbouwbelasting om gaswinsten af te romen. Het kabinet verhoogt het lage tarief van de winstbelasting van 15 naar 19 procent, en halveert de eerste schijf in de winstbelasting juist van een kleine vier tot twee ton. Ondernemingen moeten dus eerder het hoge tarief betalen, dat dik 25 procent bedraagt. Ondernemers met een bv moeten zichzelf bovendien een hoger loon uitbetalen (en als gevolg hiervan meer belasting betalen), terwijl zzp’ers minder belastingaftrek krijgen (en dus óók meer belasting gaan betalen).

Nóg linkser? Welzeker. Het kabinet neemt de aanbevelingen over uit het ambtelijke rapport Licht uit, spot aan, dat ‘opmerkelijke fiscale constructies’ in het zonnetje zette. Het kabinet schrijft: ‘Voornamelijk huishoudens aan de bovenkant en de top van de vermogensverdeling hebben mogelijkheden voor optimale belastingplanning en de financiële middelen om zich hierover te laten adviseren. Zij kunnen meer schuiven met hun inkomen en vermogen, en over het algemeen ook meer gebruikmaken van fiscale regelingen. Het belastingstelsel kan op deze manier bijdragen aan vermogensongelijkheid.’

Dit is niet de bedoeling, aldus het kabinet. Het gaat de fiscale regelingen daarom stuk voor stuk tegen het licht houden om ze te beoordelen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Mensen met landgoederen, profijtelijke constructies met bedrijfsonroerendgoed of een familiebank kunnen hun borst vast nat maken, kondigt het kabinet aan. Nog los van dit alles gaat ook de vermogensbox 3 op de schop, wat tot gevolg heeft dat grote vermogens zwaarder worden belast.

Een sterk nivellerend koopkrachtpakket van ongekende proporties ten laste van de staatsschuld; het zwaarder belasten van ondernemingen en ondernemers; ten strijde trekken tegen fiscale constructies die de vermogensongelijkheid in stand houden – hoe links kan een Miljoenennota zijn? Let wel: van een centrumkabinet dat de linkse partijen PvdA en GroenLinks vorig jaar koste wat het kost buiten de formatie wilde houden.

Hoe dat ook zij, het is niet alleen een linkse maar ook, gegeven de uitzonderlijke omstandigheden, een verstandige Miljoenennota. Kaag doet er wel verstandig aan de teugels van de financiële discipline nu hard aan te halen. Zich beroepen op ‘uitzonderlijke omstandigheden’ moet ophouden.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? frank@argumentenfabriek.nl.