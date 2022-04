‘Het is veel te vroeg om cynisch te doen over duurzaam beleggen, maar je moet wel goed je huiswerk doen’

Protest in Amsterdam tegen greenwashing-praktijken van bedrijven. Beeld Getty

Laura van Geest weet uit eigen ervaring hoe misleidend het etiket van ‘duurzaamheid’ kan zijn. Ook de voorzitter van de financieel toezichthouder AFM googelt wel eens op ‘duurzaam beleggen’, en krijgt dan een lijst van fondsen die beweren duurzaam te zijn. ‘Als je die aanklikt, kom je dan soms op een website waarop het woord duurzaam niet eens voorkomt.’

Kleine beleggers laten zich sowieso verleiden door veronderstelde duurzaamheid. ‘Er zijn indicaties dat consumenten vooral aanslaan op de groene uitstraling van een belegging en minder onderscheid maken tussen de gradaties groen binnen het duurzame aanbod’, meldt de AFM in een nieuw rapport.

‘Sustainability’

Het verklaart niet alleen waarom fondsen graag koketteren met ‘sustainability’ in hun naam, maar ook waarom ze dikwijls maar summier uitleggen hoe ze precies hun aandelen selecteren. ‘Op de websites van fondsaanbieders komen de nuances en keuzes die ten grondslag liggen aan de duurzame fondsen op het eerste gezicht niet aan bod’, stelt de toezichthouder droogjes vast.

Het is een probleem dat groeit in omvang. Eind vorig jaar was in de Europese Unie ruim 1.600 miljard euro belegd in ESG-fondsen, dit zijn investeringen in bedrijven die goed presteren op ecologisch en maatschappelijk vlak, en met een deugdelijk bestuur. Met die stijging van ruim 30 procent ten opzichte van een jaar eerder maken ESG-fondsen nu bijna eenvijfde uit van alle publiek aangeboden fondsen.

De vraag is hoeveel daarvan effectief het label van duurzaam verdienen. ‘Als we de duurzame producten in het Nederlandse vermogensbeheer analyseren, verschillen die vaak amper van traditionele beleggingsproducten’, oordeelde de consultant AF Advisors vorig jaar nog.

Prominente aanbieders

In haar onderzoek keek de AFM naar twaalf duurzame fondsen van prominente aanbieders op de Nederlandse markt. Rugnummers geeft de toezichthouder niet, wel dat zij gezamenlijk zo’n 25 miljard euro onder beheer hebben. Zitten er fondsen bij die aan greenwashing doen, en die zich dus vooral in naam profileren als groen? ‘Dat blijkt in elk geval niet uit dit onderzoek', reageert Van Geest. ‘Het zou overigens impliceren dat je ze kan afzetten tegen een standaard van wat groen is, maar die bestaat niet.’

Wat ook niet helpt, is dat het volgens de AFM soms moeilijk te beoordelen is hoe duurzame beloftes van fondsen zich vertalen in hun beleggingsbeleid. Ze gebruiken bijvoorbeeld een mix van ESG-indicatoren, maar leggen niet uit welke daarvan de belangrijkste zijn om te bepalen of een aandeel al dan belegbaar is.

Tariq Fancy

Het is allemaal koren op de molen van critici zoals Tariq Fancy. Het voormalig hoofd duurzame beleggingen bij vermogensbeheerder BlackRock noemde duurzaam beleggen vorig jaar ‘uiteindelijk weinig meer dan een marketinghype’. ESG is in die lezing slechts een groen sausje dat de bestaande manier van werken van bedrijven en het aandeelhouderskapitalisme bestendigt.

‘Het gevaar is dat beleggers door het bos de bomen niet meer zien’, erkent Van Geest. ‘Dat is natuurlijk jammer want we willen juist dat mensen wél duidelijk een onderscheid kunnen maken. Het moet duurzamer, want zoals de economie nu gaat, houden we het niet met elkaar vol om de klimaatverandering te beheersen. Het gedrag van bedrijven en mensen moet veranderen.’

Van Geest waarschuwt wel met klem voor cynisme. ‘Daar is het echt te te vroeg voor. Veel fondsaanbieders proberen het goed te doen, en dus rendement te behalen terwijl ze tegemoetkomen aan de wensen van hun beleggers om niet in foute bedrijven te zitten. Dit is een sector die nog in volle ontwikkeling is. Dat betekent wel dat je als duurzame belegger goed je huiswerk moet doen.’

Ze ziet het niet als een taak voor de toezichthouder om scherprechter te spelen hoe duurzaam een fonds precies is. ‘De wereld zou niet beter zijn als je alleen maar mag eten wat de toezichthouder voor iedereen goed vindt, want dan bied je wel heel weinig aan. Deze markt ontwikkelt zich snel en dat kan tot meer duidelijkheid leiden.’

Meer transparantie

Gevraagd naar wat de taak van de toezichthouder dan wél is, klinkt steeds hetzelfde mantra: meer transparantie. Bedrijven moeten beter rapporteren hoe ze presteren op het vlak van ESG. Ratingbureaus moeten transparanter zijn over hoe ze bedrijven beoordelen op duurzaamheid. En fondsbeheerders horen opener te zijn over welke duurzaamheidscriteria ze precies gebruiken om hun fonds samen te stellen.

De AFM wil nu verder onderzoeken hoe de markt kan worden bijgestuurd. ‘Op Europees niveau wordt er al gesproken over een ondergrens waaraan fondsen moeten voldoen om zich duurzaam te mogen noemen', aldus Van Geest. ‘De drempel moet hoger zijn dan enkel informatie verstrekken dat je zelf je fonds duurzaam vindt. Misschien kunnen we ook in Nederland nadenken over hoe er meer eenduidigheid komt van wat duurzaam beleggen is.’