Het is tijd om na te denken over de wereld na de Oekraïne-oorlog

Wat is het doel van het Westen? Terwijl het Russische leger op bevel van president Poetin van een veilig afstandje Oekraïense steden in puin schiet, het Westen Oekraïne voorziet van wapens en Rusland steeds strengere sancties oplegt, denk ik na over de afloop. Hoe eindigt dit? En hoe wil het Westen dat dit eindigt?

Een econoom denkt hierbij direct aan John Maynard Keynes. Hij was betrokken bij de Vrede van Versailles na afloop van de Eerste Wereldoorlog, een vrede waarin Duitsland als agressor en verliezer, de duimschroeven werden aangedraaid, vooral op het punt van herstelbetalingen. Keynes keerde zich fel tegen deze wraakzuchtige vrede, en schreef er een boek over dat hem beroemd zou maken: The economic consequences of the peace (1919).

Zijn afschuw had twee pijlers. Moreel vond hij het onaanvaardbaar een volk een generatielang te laten bloeden voor een oorlog die was begonnen door de leiding van het land. Hij vond het, ten tweede, ook economisch slecht beleid. Een arm Duitsland zou afbreuk doen aan de welvaart van buurlanden, handelspartners. Wraakgevoelens zijn een slechte raadgever.

Maar de politieke leiders van de winnaars besloten anders, mede ingegeven door de publieke opinie in hun eigen land.

De hyperinflatie in Duitsland, en het ineenklappen van de Weimar-republiek, leken Keynes’ gelijk gedurende het interbellum aan te tonen, al hebben historici hier later wel kanttekeningen bij geplaatst.

Hoe dat ook zij, het punt is dat het einde ertoe doet, omdat het een nieuw begin is.

Hoe ziet dat einde er dan uit? Waar streeft het Westen naar? Dat Poetin verliest uiteraard, hoe dat verliezen er ook precies uit mag zien. En daarna? Hoe ziet de vrede eruit?

Waar het nu op lijkt, is dat een ernstig verarmd Rusland, impliciet of expliciet, het doel is van het Westen. Er klinkt gejuich als westerse bedrijven zich terugtrekken uit Rusland, en die komen niet een twee drie weer terug. Europa wil versneld af van het Russische gas en de Russische olie, de belangrijkste bron van (export)inkomsten van Rusland, dat ‘tankstation dat zich voordoet als land’. Economische en financiële sancties maken het karwei af. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een krimpende Russische bevolking, een krimp die de afgelopen jaren alleen afgeremd werd door de immigratie van etnische Russen uit andere landen, een migratiestroom die, naar ik aanneem, zal stilvallen.

Een verarmd Rusland met een krimpende bevolking, dat klinkt op het eerste gezicht misschien aantrekkelijk. Van een verzwakte beer heeft Europa aan de Oostgrens toch minder te vrezen?

Los van de vraag of een beer in het nauw niet net zulke rare sprongen maakt als een kat in die omstandigheden, is het, Keynes indachtig, nog maar de vraag of dit zo’n aantrekkelijke uitkomst is. Is het moreel juist, tegenover de gewone Russen? En: is het verstandig?

Dat laatste hangt ervan af welk begin er op zo’n einde volgt. Er is weinig fantasie voor nodig om China te zien optreden als redder van een verzwakt Rusland. Economisch. Politiek. Militair. In plaats van een beer heeft Europa dan een draak aan de Oostgrens staan. Zijn we dan beter af? Vermoedelijk niet.

Lees deze column vooral niet als een antwoord, maar wel als een indringen vraag: wat is het doel van het Westen?

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.