Het is écht het omrijden waard: benzine bij lokale onbemande pomp steeds goedkoper

Dat blijkt uit cijfers van CBS en Travelcard, dat wekelijks de tankbeurten bijhoudt van meer dan 300 duizend Nederlanders. In april steeg de gemiddelde prijs van Euro95-benzine naar 1,61 euro per liter. Sinds augustus 2015, toen de landelijke prijs van benzine 1,66 euro per liter aantikte, betaalde de automobilist niet eerder zo veel voor zijn of haar brandstof.



De benzineprijs steeg echter niet bij alle tankstations even hard. Was het verschil tussen tanken bij een onbemande pomp en aan de snelweg in de duurste maand van 2015 met 11 eurocent per liter al beduidend hoger dan in 2008, in april 2018 liep dit verder op tot 13 cent.