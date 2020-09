Het is behelpen op de grootste techbeurs van Europa, nu bijna alles virtueel moet

Een eenzame bezoeker aan de IFA in Berlijn. Het zal dit jaar niet wemelen van de mensen. Beeld Christoph Dernbach/dpa

Bijna tweeduizend bedrijven die hun laatste gadgets tentoonstellen; 245 duizend bezoekers; vele duizenden journalisten en bloggers en ruim 160 duizend vierkante meter beursruimte. Dat waren de indrukwekkende cijfers die de IFA (Internationale Funkausstellung) vorig jaar nog kon overleggen.

De elektronicabeurs geldt samen met de CES in Las Vegas als het belangrijkste jaarlijkse gadgetwalhalla waar bezoekers zich kunnen vergapen aan de laatste trends. Op Apple en Google na − die hebben hun eigen evenementen − is zo’n beetje iedere fabrikant altijd aanwezig.

Dit jaar is alles anders in Berlijn. Voor het eerst sinds 1924 is de beurs niet toegankelijk voor het gewone publiek. Het grote beurscomplex aan de westkant van Berlijn stroomt deze dagen dan ook niet vol met − voornamelijk − mannen die zich op het middenterrein laven aan bier en braadworst, om zich daarna te laten onderdompelen in een wereld van mobieltjes, drones, camera’s, gamecomputers, robots, fitnesshorloges en even grote als onbetaalbare tv’s. Het evenement zelf is ook veel kleinschaliger dan normaal.

Vooruit, de pers is nog welkom. Maar die is veel minder massaal aanwezig. Tijdens de openingstoespraak benadrukte IFA-baas Jens Heithecker het belang van een fysiek evenement: ‘Dit is een symbool dat laat zien dat we samen verder kunnen kijken dan de pandemie en haar gevolgen.’ Maar ook Heithecker, hoe hoopvol ook, zal beseffen dat het dit jaar behelpen is.

‘Virtueel’ is het laagje suiker om de bittere pil. Virtuele ruimtes moeten het gebrek aan fysieke aanwezigheid compenseren. Hoe gelikt zo’n IFA Xtended Space (‘een virtuele ervaring zonder precedent’) ook is, het gemis van de soms spectaculaire tentoonstellingsruimtes van de techbedrijven laat zich pijnlijk voelen.

LG was de laatste jaren de blikvanger met zijn gigantische tunnels of gebogen wanden van aan elkaar geknoopte oled-tv’s. Dit jaar is er alleen een virtuele variant. Dat is andere koek: het is nogal een verschil of je fysiek onder zo’n wand van honderden tv’s loopt, of dat je er vanachter je computerscherm naar kijkt.

De virtuele variant van LG’s fameuze tv-muur. Beeld LG

Daarnaast hebben zowel LG als concurrent Samsung, dat sinds jaar en dag een complete eigen hal heeft, virtuele huizen ingericht waarin bezoekers kunnen ronddwalen, apparaten kunnen aanklikken of zien hoe een van die nieuwe apparaten eruitziet in de eigen huiskamer. Het is allemaal surrogaat en kan niet tippen aan de ervaring van een echte beurs.

Het virtuele huis van Samsung Beeld Samsung

Een handjevol bedrijven, Huawei bijvoorbeeld, heeft besloten toch naar Berlijn af te reizen om ter plekke een persconferentie te geven. Andere hebben besloten om vlak voor de IFA eigen online presentaties te houden waarin nieuwe producten werden aangekondigd. Dat doen onder andere Samsung en Signify (het vroegere Philips Lighting). Voor Sony zit zelfs dat er niet in: de Japanners houden pas over een week of twee hun online evenement waarin nieuwe telefoons worden gepresenteerd.

Natuurlijk gaat het bij de grote fabrikanten ook dit jaar veel over 5G en over een wereld van met elkaar communicerende apparaten, maar meer dan ooit leggen ze de nadruk op thuis. Logisch ook, nu de halve wereld aan huis gebonden is. Zo heeft Samsung een tv (The Terrace) die geschikt is voor buiten op het dakterras of in de tuin. LG legt ook nadruk op de groeiende gezondheidsmarkt als gevolg van de coronacrisis, onder andere met gezichtsmaskers en een thermische camera die werkt in combinatie met gezichtsherkenning. Ideaal om besmette werknemers bij de poort tegen te houden. Want ook dat is blijkbaar het nieuwe normaal.

Drie opmerkelijke gepresenteerde gadgets:

Samsung Galaxy Z Fold2

De Galaxy Z Fold2 (geschikt voor 5G) is de opvolger van de eerste Fold die vorig jaar uitkwam. Dat toestel, dat als een boek wordt opengevouwen zodat een compact mobieltje verandert in een kleine tablet, ontmoette naast bewondering ook kritiek. Met name het kleine scherm aan de buitenkant, te gebruiken als het apparaat is ingeklapt, voelde niet fijn. Daar heeft Samsung naar geluisterd: dat scherm is nu volwaardig. Ook het scherm dat tevoorschijn komt als je de telefoon openklapt is groter. Wat niet is veranderd: de hoge prijs. Het toestel kost 2.000 euro.

Het scherm aan de voorkant is veel groter dan bij de vorige versie Beeld REUTERS

Goedkopere slimme lampen van Signify

Signify besloot zijn aandacht wat te verdelen: aan de vooravond van de IFA een persconferentie over lampenlijn Hue, waarbij enkele nieuwe producten werden getoond. Bijvoorbeeld een grote retrolamp, maar dan smart natuurlijk. Interessanter was de aankondiging die al een week eerder plaatsvond. Naast Hue komt Signify met een tweede merk: Wiz. Ook dit zijn slimme lampen die je met een app kunt bedienen en die zich gedragen volgens vooraf ingegeven routines. De techniek is wat anders, maar het belangrijkste verschil: ze zijn een stuk goedkoper. Hiermee kan Signify de concurrentie met de goedkopere lampen van Ikea en de Action aangaan.

Beeld Signify

Samsung The Premiere

The Premiere is Samsungs nieuwste 4k-projector die de thuisblijver een bioscoopervaring moet geven. De projector projecteert op de muur een scherm van maar liefst 130 inch (meer dan 3 meter). De beeldkwaliteit belooft meer dan in orde te zijn terwijl het apparaat een ultrakorte projectieafstand heeft. En dat is handig: The Premiere kan gewoon vlak voor de muur worden geplaatst. Het apparaat, ook voorzien van ingebouwde woofers, komt in twee smaken, waarvan de goedkoopste nog steeds een lieve 3.499 euro kost. Dat zijn heel wat bioscoopkaartjes.