Het gapende gat tussen beloven en doen, bestaat niet alleen bij Shell

Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en andere klimaatgroepen voerden al lang actie om ABP zover te krijgen dat ze hun investeringen in Shell terug zouden trekken. Beeld ANP / Joris van Gennip

Toen een collega-ceo uit de energiewereld Ben van Beurden eens vroeg hoe hij dacht dat zijn kleinkinderen later zouden denken over zijn klimaathandelen, reageerde de baas van Shell naar verluidt als door een wesp gestoken. Begrijpelijk wellicht, want in de vraag ligt het antwoord besloten: de koers die Van Beurden met zijn energieconcern vaart is vooral bedoeld om zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van verwoestende klimaatontwrichting. Leg daar maar eens verantwoording over af aan toekomstige generaties.

Er is weinig dat Ben van Beurden en Shell goed kunnen doen, soms tot verbazing van de ceo. In een interview eerder dit jaar met de Volkskrant zei hij dat zijn onderneming maar weinig krediet krijgt voor de inspanningen die het bedrijf zich getroost om het klimaatprobleem te temperen.

In hetzelfde interview zei de Shell-topman dat uit eigen onderzoek bleek dat slechts een klein deel (9 procent) van de Nederlanders weinig vertrouwen in het concern heeft terwijl Shell bij een kwart van de bevolking juist veel vertrouwen inboezemt. Die kleine groep tegenstanders is lawaaiig en krijgt onevenredig veel aandacht, was zijn klacht.

Scrupules

Het is de vraag of Van Beurden er nu nog hetzelfde over denkt. Deze week verloor hij namelijk een van zijn belangrijkste medestanders, ABP. Het grootste pensioenfonds van Europa, en een van de grootste ter wereld, kondigde deze week aan dat het zijn beleggingen in fossiele energie (ter waarde van 15 miljard euro, waarvan een kleine half miljard in Shell) van de hand doet. De reden is eenvoudig, stelde bestuursvoorzitter Corien Wortmann: doorgaan op dezelfde weg is onverantwoord.

Twee alarmerende rapporten van klimaatpanel IPCC en energiedenktank IEA vormden volgens Wortmann de directe aanleiding voor ABP om te stoppen met fossiel. Ook de groeiende druk vanuit de achterban heeft een rol gespeeld.

Lange tijd zei ABP juist in Shell te blijven beleggen omdat het fonds als gezaghebbende belegger dan invloed had op de koers van het energieconcern. Maar daar steunde ABP als enige grote Nederlandse belegger Shells eigen klimaatresolutie, die veel minder ver ging dan die van beleggersclub Follow This. Veel andere grote beleggers steunden die alternatieve resolutie wel.

Maar onlangs ging het roer kennelijk om. ‘We zien dat het niet lukt onze invloed aan te wenden’, zei Wortmann in een interview met de Volkskrant. Met andere woorden, Shell doet te weinig aan klimaatbescherming. Van Beurden reageerde donderdag (toen het concern aankondigde een grotere CO2-besparing te doen dan de rechter vereist) afwijzend op het besluit van ABP. ‘Symboolpolitiek’, oordeelde hij.

Hedgefondsen met een stuk minder scrupules dan het keurige ABP staan te trappelen om de stukken over te nemen, lieten ze laatst weten aan de Financial Times. Ze hebben de afgelopen maanden alvast een mooi ‘ritje omhoog’ gemaakt met aandelen waar klimaatbewuste beleggers vanaf wilden. Nu de wereldeconomie opveert en energie snel duurder is geworden, is ook de waarde van olieconcerns gestegen, en daarmee die van hun aandelen. Zij maken dus mooie winsten met de stukken die Nederlandse pensioenfondsen (eerder stapte ook metaalelektrofonds PME uit) op de markt zullen brengen. Daarmee is het middel mogelijk erger dan de kwaal en is ABP zijn invloed ook nog eens kwijt. Daar schiet het klimaat niets mee op, lijkt het ook oordeel van Van Beurden.

Traag

Het vertrek van ABP is een klaroenstoot die vooral in pr-opzicht schadelijk is voor Shell, dat langzaam in de hoek gedreven wordt waar ook sigarettenfabrikanten zitten te mokken. De groeiende druk vanuit de samenleving, vanuit beleggers en vanuit de rechterlijke macht, zal het energieconcern uiteindelijk dwingen een duurzamer koers te gaan varen. Maar Shell voelt zich gevangen tussen twee vuren. Het verdient nog altijd miljarden met het fossiele spel van exploratie, winning, handel en chemie. In duurzame opwekking renderen de investeringen veel minder, een van de redenen waarom het concern hier relatief weinig geld in steekt.

Dat kun je cynisch noemen. Als je elk kwartaal miljarden over houdt, zou Shell makkelijk meer geld in duurzame opwekking kunnen steken. Van Beurden zegt het zelf ook: hij heeft zijn oude fossiele (‘legacy’) onderdelen nodig om de eigen energietransitie te betalen.

Maar juist van dit laatste blijkt zo weinig. Er zijn wat duurzame initiatieven; er is sinds deze week de belofte (nog geen concreet voorstel) om de uitstoot van de eigen fabrieken, raffinaderijen en kantoren met netto de helft te verminderen (en die van klanten ook). Maar aan de echte bulk – de verkoop van benzine, diesel en kerosine – gebeurt nagenoeg niets. En juist hier lijdt het klimaat.

Er gaapt nog altijd een enorm gat tussen wat landen beloven te investeren in duurzame opwekking en wat er nodig is om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken, zo bleek deze week opnieuw uit diverse rapporten van gezaghebbende klimaatinstanties.

Dit gat is niet zomaar te dichten. De aanleg van een windpark op zee kost zeven jaar en vooral vergunningen vergen een eeuwigheid. Burgers stribbelen tegen als er hoogspanningsverbindingen aangelegd moeten worden of windparken op land verschijnen. Dat de energietransitie traag gaat, is niet alleen de schuld van Shell. Het komt ook door overheden die te traag reageren met het aanpassen van regelgeving. En van ons burgers.

Dus dat Van Beurden boos reageert als je hem vraagt wat zijn kleinkinderen zullen vinden, is begrijpelijk. En tegelijk is er die andere realiteit. Namelijk dat zijn concern, dat de kennis en het geld heeft om de energietransitie sneller in gang te zetten, weinig haast lijkt te hebben.