Het gaat goed met de economie, dus bij het UWV moeten mensen vertrekken

Het UWV presenteerde woensdag de jaarcijfers van 2017. Een saillant detail op slide 25 van de presentatie: de afdeling Uitkeren raakt de komende drie jaar vijfhonderd mensen kwijt. Ze zijn daar niet meer nodig nu de economie aantrekt en het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt. Want dat was een van de optimistische conclusies uit het rapport: steeds minder mensen doen een beroep op de WW. Vorig jaar 100 duizend minder dan in 2016. Zo'n 220.000 mensen met een WW-uitkering vonden vorig jaar weer werk.



Zij wel werk, UWV'ers geen werk. In 2017 verdwenen al 230 voltijdbanen bij de uitvoeringsorganisatie. Voor de crisis kromp het personeelsbestand ook al fors. Ook opgelegde bezuinigingen speelden toen een rol. In 2004 had het UWV nog ruim 25 duizend mensen in dienst, nu zijn dat er nog een ruime 16 duizend. Een 'flexibele schil' dient als schokdemper voor economische pieken en dalen. In 2010, midden in de crisis, had het UWV een recordaantal van 3.217 tijdelijke medewerkers in dienst. Daar is nu nog ongeveer de helft van over.

Gedwongen ontslagen zijn tot nog toe niet nodig geweest en zullen ook niet nodig zijn, is de hoop binnen het UWV