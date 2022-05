Het ene pseudo-taxibedrijf is het andere niet

Uber CEO Dara Khosrowshahi (L) bij een evenement in New Delhi, India in 2019. Beeld Getty

Winnaar: Dara Khosrowshahi

We kunnen constateren dat Uber het stukken beter doet dan Lyft. De omzet die het haalde uit de ritten verdrievoudigde tot 2,5 miljard dollar; daarnaast bracht de bezorgdienst evenveel in het laatje. De totale omzet bereikte afgelopen week zelfs een record, zei ceo Dara Khosrowshahi woensdag bij een toelichting op de kwartaalcijfers.

De combinatie met Uber Eats heeft het bedrijf niet alleen de corona-crisis door geholpen, maar helpt nu ook bij de post-coronacrisis. Net als overal is het ook in de taxibranche vechten om personeel, en Uber lijkt dat gevecht dankzij zijn bezorgdienst te gaan winnen. Tijdens de coronacrisis, toen mensen minder taxi’s nodig hadden maar wel meer eten lieten bezorgen, konden de Uber-chauffeurs gewoon voor de andere tak blijven werken. Daardoor hoeft Uber nu, in tegenstelling tot zijn concurrenten, minder hard op zoek naar nieuwe (of oude) chauffeurs. Ook vinden de Uber-rijders het prettig om de ene baan af te wisselen met de andere, zei Khorowshahi. ‘Dat succes was zeer, zeer significant’, aldus de bestuursvoorzitter, in typische bestuursvoorzitterstaal.

Intussen leed Uber wel gewoon 5,9 miljard euro verlies, door de dalende waarde van belangen in Aurora, een bedrijf dat zelfrijdende auto’s ontwikkelt, Grab, een taxi- en bezorgdienst uit Singapore, en Didi, een Chinees pseudo-taxibedrijf. Maar dat hoort erbij. De koers daalde maar een paar procent.

Logan Green, mede-oprichter en ceo van Lyft, hier gefotografeerd tijdens een tech-evenement in New York in 2015. Beeld Reuters

Verliezer: Logan Green

De bestuursvoorzitter van Lyft, Logan Green, kleedde de presentatie van zijn kwartaalcijfers dinsdag nog in met de bullshitbingo die je vaker hoort bij dergelijke gelegenheden. ‘Het eerste kwartaal was beter dan we verwacht hadden en het volume van gedeelde ritten bereikte een nieuw coronarecord’, zei hij. ‘Deze maand viert Lyft zijn tiende verjaardag en ik ben ons team dankbaar en ongelooflijk opgewonden over de routekaart die we hebben om ons bedrijf te laten doorgroeien.’

De hoogste financiële bestuurder, Elaine Paul, deed er nog een schepje bovenop. ‘Onze kwartaalcijfers hebben duidelijk onze verwachtingen overtroffen. Deze outperformance kwam door een groeiende vraag en veerkrachtige chauffeursaantallen. We zullen het serviceniveau blijven verbeteren, etc etc.’

Maar de aandeelhouders waren minder tevreden, en de koers daalde met 33 procent. Lyft heeft helemaal geen ‘veerkrachtige chauffeursaantallen’, maar is heel veel geld kwijt om nieuwe chauffeurs aan te trekken, omdat de oude tijdens corona vertrokken zijn.

‘Ik zal duidelijk zijn: dat vinden we niet leuk’, zei medeoprichter John Zimmer een dag later dan ook tegen Yahoo, over de afstraffing op de beurs. ‘Als we zoiets zien, dan trekken we alle beslissingen die we hebben genomen in twijfel. We nemen dit extreem serieus.’

Het goede nieuws: Lyft lijdt geen miljardenverlies door investeringen in nieuwe avonturen. Het vasthouden van personeel is al lastig zat.