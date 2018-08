Het einde van de bekende De Waard-tent betekent ook het einde van een geliefd stuk familiegeschiedenis

Een kamperende vrouw met een De Waard-tent op natuurcamping De Maasakker in Megen, Noord-Brabant. Foto Marcel van den Bergh

Ivo Richaers, directeur van Vrijbuiter, heeft goede hoop dat

zijn bedrijf wordt overgenomen. En anders wel onderdelen ervan. Er zouden zich al kandidaten hebben gemeld. Zeker de kansen voor De Waard Tenten schat hij hoog in. ‘Het is een ijzersterk merk met een prachtige erfenis en loyale klanten. De verkoop gaat nog goed en is al jaren stabiel.’ Van de afgenomen populariteit van deze primitieve vorm van vakantie vieren, lijkt dit merk geen last te hebben.

Jaarlijks gaan zo’n 1.200 à 1.300 De Waard-tenten over de toonbank, zegt Pé Bouwman, die al dertig jaar werkt in de De Waard-winkel in Heerde. Deze en afgelopen week verkochte hij er twaalf. Dat is veel voor de tijd van het jaar, zegt hij, omdat het einde van de zomervakantie al in zicht is. Donderdag was het een drukte van belang in zijn zaak, aldus Bouwman. De Waard-liefhebbers kwamen om hun emoties te delen over het dreigende einde van het merk door het faillissement van Vrijbuiter. Enkelen kochten nog snel een exemplaar, voordat het mogelijk te laat is. Bouwman ziet wel vaker hoe gehecht kampeerders kunnen zijn aan een De Waard-tent. ‘Als de tent na 25 jaar kamperen aan zijn eind is, komt de eigenaar langs met de vraag hem te helpen oplappen. Ze kunnen er moeilijk afscheid van nemen. Er zit vaak een belangrijk stuk familiegeschiedenis in.’

Een De Waard is geliefd bij twee typen kampeerders, weet de

verkoper. De ene is op zoek naar kwaliteit en degelijkheid, want die wil dat de tent een hele zomer probleemloos op een Waddeneiland kan staan of een zonnige Franse camping en dat het liefst twintig jaar lang. De andere groep is tuk op design en valt voor de zandkleur die zo mooi opgaat in de natuur waar de tent wordt opzet. Want natuurliefhebbers zijn het allemaal. Op een overbevolkte camping langs de Zeeuwse of Spaanse kust zal niet zo gauw een De Waard te vinden zijn. Door haar design en degelijkheid is de tent nog altijd populair bij de raskampeerder, denkt Bouwman.

Evenals de chicste automerken hangt er wel een prijskaartje aan een De Waard. De goedkoopste is een 899, de duurste 1.999 euro. Het zijn daarom de echte kampeerliefhebbers, die zweren bij een vakantie op een matje of een luchtbed onder een katoenen behuizing, en die er diep voor in hun buidel tasten. Autobezitters ook, want een De Waard weegt dankzij de zware tentstokken

en het stevige katoen al gauw rond de 20 kilo en is dus niet zo aantrekkelijk voor rugzak- en fietstoeristen. Om met de tijd mee te gaan, zijn de afgelopen jaren ook tunnelmodellen aan de collectie toegevoegd. Die zijn wat praktischer omdat je erin kunt staan.

Het was zeventig jaar geleden zeilmaker Machiel de Waard uit Den Helder die de eerste tent in piramidevorm ontwierp. In de zomer was hij uitbater van een camping nabij Schagen. Elk jaar opnieuw groef hij gootjes om de bungalowtenten heen om te voorkomen dat regenwater de tent in liep en de kampeerders natte voeten en matjes bezorgde. Na de zomer kon hij de geultjes weer dichtgooien. Zo kwam hij op het idee een tent te ontwerpen met een waterdicht grondzeil. En om haar stormbestendiger te maken, koos hij voor een flink aantal scheerlijnen en stevig katoenen doek. Hij doopte zijn eersteling ‘Albatros’. Machiel de Waard kon toen niet bevroeden dat zijn in zandkleurig katoen uitgevoerde tent de lieveling van de raskampeerder binnen en buiten Nederland zou worden, en nog vele ontwerpen zouden volgen met vogelnamen als Zeearend en Zilvermeeuw.

Na 27 jaar trouwe dienst wordt onze Albatros gerecycled. Wat overblijft zijn geweldige herinneringen. pic.twitter.com/rVXC5mwCaJ dreja hospers