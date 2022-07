Het domino-effect van het personeelstekort bij de NS: minder treinen en roofbouw op het personeel

NS-conducteur Leonoor Butoh tijdens haar dienst tussen Amersfoort en Enschede. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Kom, we gaan nu plassen. We hebben nog vijf minuten om onze trein te halen. Anders kunnen we pas over een uur naar het toilet.’ Leonoor Butoh is vier jaar conducteur bij de NS, maar ze ondervindt nu bijna dagelijks de gevolgen van het personeelstekort. Het is een erecode voor machinisten en conducteurs dat ze geen gebruikmaken van het reizigerstoilet. Dus moet ze zich nu haasten. Normaal zijn de pauzes 20 tot 30 minuten, nu tikken de seconden weg. Over een minuut vertrekt de trein uit Amersfoort. Broodje, sigaretje, toiletbezoek: het vaste ritueel van Butoh komt steeds vaker in het gedrang.

‘Wegens gebrek aan personeel rijden er minder treinen.’ Op alle stations in Nederland lezen de reizigers de waarschuwing van de NS. En het is te merken. Treinen die rijden zijn overvol en kennen soms een veel langere reistijd. Of ze vallen plotseling helemaal uit. Het leidt tot een stroom van klachten.

De NS telt elfhonderd vacatures. Het spoorwegbedrijf schrapt deze zomer noodgedwongen in de dienstregeling, al blijft volgens Bert Groenewegen, de tijdelijke opvolger van de per 1 juli naar KLM vertrokken topvrouw Marjan Rintel, 95 procent van de treinen rijden. De werkdruk is soms onaanvaardbaar hoog, vinden de vakbonden. ‘Op de werkvloer wordt het niet langer gepikt’, zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor. De bond riep de NS vorige week al op om structureel ‘af te schalen’, oftewel: minder treinen inzetten om de werkdruk te verlichten.

De NS krabbelde juist weer op na de coronacrisis, toen het 80 tot 90 procent van de reizigers kwijtraakte. In 2020 incasseerde het vervoersbedrijf een recordverlies van 2,6 miljard euro, in 2021 nog eens 1,1 miljard. De NS ontving bijna een miljard euro aan staatssteun. Om kosten te besparen werden 2.300 banen geschrapt via natuurlijk verloop, al bood de NS werkgarantie tot 2025. ‘Je kunt een parallel trekken met de chaos op Schiphol’, zegt een conducteur, die anoniem wil blijven. ‘Je kunt niet eeuwig de kaasschaaf over je organisatie halen.’

Tijdens een rondgang bij de NS hoor je overal dezelfde noodkreet. De planners, de dienstindelers, de opleiders en de conducteurs hebben het gevoel dat ze in een vicieuze cirkel zitten. ‘We krijgen het gewoon niet rond.’

Op het NS-hoofkantoor in Utrecht lukt het niet meer alle diensten in te vullen. De regio Utrecht kampt met een fors ziekteverzuim: 23 procent van de conducteurs is niet inzetbaar. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De planners: Formule 1 én een volle Johan Cruijff Arena, dat gaat niet

Wie krijgen begin september voorrang, de Formule 1-liefhebbers of de voetbalfans? De afdeling Netwerkontwerp en Ontwikkeling (NO) van de NS breekt zich er het hoofd over. Twaalf treinen per uur vanuit Amsterdam naar de Formule 1 in Zandvoort is al een helse opdracht. Vorig jaar lag de capaciteit vanwege de coronamaatregelen nog op 70 duizend, nu mogen in september 110 duizend bezoekers naar het circuit komen. En dus verzocht de NS de KNVB al om Ajax-Cambuur (6 september) te verplaatsen of het duel in Leeuwarden te laten spelen. Hazenkamp: ‘We krijgen die avond niet nog eens 50 duizend bezoekers weg uit de Johan Cruijff Arena.’

Maar het probleem is breder. ‘September en oktober zijn onze piekmaanden, maar ook dan zijn de problemen niet opgelost’, waarschuwt Thijs van Daalen van NO. ‘In die maanden gaat het personeelstekort het meeste knellen.’ Van Daalen spreekt van een dilemma dat de NS in het hart raakt. ‘Elke trein die we schrappen doet pijn. Je ziet het aantal reizigers snel toenemen na de coronacrisis. We zitten nu op 80 procent van het aantal voor de pandemie. Vanaf 2024, 2025 wordt een enorme groei verwacht. Dit jaar willen we de mensen terug in de trein krijgen, maar de rek is eruit door het personeelstekort.’

En zo wordt het steeds lastiger om de puzzel te leggen. Voor reizigers op het traject Den Bosch - Utrecht, waar vanaf donderdag werkzaamheden zijn bij Culemborg, zijn onvoldoende bussen beschikbaar. Mijd dit traject, luidt het advies. De extra nachttreinen voor de Vierdaagse in Nijmegen veroorzaken personeelstekort overdag. ‘Het is een worsteling’, verzucht Van Daalen. ‘Minder trein laten rijden is het laatste redmiddel.’

De dienstindelers: De traditionele ‘sms-bom’ helpt niet meer

Elke donderdag wordt op het hoofdkantoor in Utrecht het nieuwe schema bekendgemaakt, maar niet alle diensten kunnen nog worden ‘gesteld’. De regio Utrecht kampt met een fors ziekteverzuim: 23 procent van de conducteurs is niet inzetbaar. Dienstindeler Edward Kok heeft tot zijn frustratie gemerkt dat de traditionele ‘sms-bom’ om personeel te mobiliseren niet meer afdoende is.

‘Het enorme ziekteverzuim maakt de druk op de anderen nog groter. Ondanks de extra vergoeding komen ze niet meer. Logisch als je elke dag weer ergens moet inspringen. Iedereen weet dat we roofbouw plegen op de werkvloer. Ik zie ook dat machinisten en conducteurs op hun tandvlees lopen. Maar wat moet je?’

Kok wijst naar zijn computer. Voor zaterdag heeft hij zeven diensten niet kunnen invullen, voor maandag staan nog vijf vroege diensten open. De roosters zijn een hoofdpijndossier geworden. De afdeling Bijsturing maakt overuren, treinen schrappen is onvermijdelijk. Kok: ‘Het voelt ook voor ons als een nederlaag.’

Een leerling-machinist oefent op de simulator van de NS in het Simulatorcentrum in Amersfoort. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De opleiders: te weinig machinisten, maar ook te weinig instructeurs

Als opleider van nieuwe machinisten weet René Kist dat alle ogen op hem zijn gericht. Hij moet er in het simulatorcentrum in Amersfoort op termijn vierhonderd afleveren, maar de opleiding duurt gemiddeld 1 tot 2 jaar. Ook hier is de druk meer dan voelbaar, zegt Kist. ‘Machinisten rollen niet automatisch van de lopende band.’

Leeftijd telt niet bij NS. Kist heeft al een voormalige piloot van 59 jaar omgeschoold tot machinist, maar ook een meisje van 17 jaar opgeleid. Sommige machinisten besturen een trein, terwijl ze nog geen rijbewijs hebben. Alsof Max Verstappen een nieuw circuit verkent van achter de simulator rijdt de leerling bij de NS van Schiphol naar Utrecht. Seinen, regen en mist; alles kan worden nagebootst.

Maar ook in Amersfoort vormt de arbeidskrapte een bedreiging. Oud-machinist Kist komt instructeurs tekort. De Basis Leerweg Machinisten (BLM) is al aangepast, er wordt gewerkt in grotere groepen. ‘Helaas kunnen we niet te veel machinisten inzetten als mentor, terwijl ze wel nodig zijn. Soms hebben we ook te weinig simulatoren voor de leerlingen, dat is zorgelijk. De grens van wat we nog kunnen verantwoorden komt wel in zicht.’

Vanwege het nieuwe beveiligingssysteem op het spoor moeten vanaf 2023 zo’n 3.500 machinisten worden bijgeschoold. ‘Dat komt er nog eens bij’, zegt Kist. FNV Spoor spreekt van een ‘kaalslag’ bij de opleiding. Kist wijst op de onveranderde exameneisen. ‘Op dat vlak doen we geen enkele concessie.’

De conducteurs: ‘Het basissalaris mag best omhoog’

Op haar 45ste maakte Leonoor Butoh een carrièreswitch. Ze was directiesecretaresse, nu heeft ze als hoofdconducteur in haar onbemande cabine het mooiste uitzicht in Nederland. Maar haar huidige beroep is fysiek zwaar. ‘Loop maar even mee’, zegt Butoh, wanneer de trein vertrekt uit Amersfoort. Over de wissels hobbelt de trein van links naar rechts, de conducteur bewaart soms met moeite haar evenwicht. ‘Voel je het? Het is een aanslag op je rug en je knieën.’

Voor Butoh en haar collega’s springt FNV Spoor in de bres. De verhoogde werkdruk door het personeelstekort rechtvaardigt een betere cao, zegt FNV-bestuurder Janssen. Maar de onderhandelingen zitten muurvast. De vakbonden vinden een loonsverhoging van 8 procent voor 30 maanden volstrekt onvoldoende. ‘Dat is 3,2 procent op jaarbasis, dus ver onder de torenhoge inflatie.’

Janssen hekelt vooral het ‘rendementsdenken’ dat volgens hem onder regie van Marjan Rintel is ingevoerd. ‘Het personeelstekort is er al jaren, de huidige problemen zijn mede een gevolg van slecht beleid.’ Na vijf dagen is de FNV ‘uitonderhandeld’. Ook de andere vakbonden zetten de hakken in het zand. FNV-bestuurder Janssen ziet het somber in. ‘Er zitten bij NS geen onderhandelaars, maar inkopers aan tafel. Ik mis ook een echte ‘dealmaker’, iemand die een doorbraak durft te forceren.’ De NS-directie wil geen commentaar geven op de vastgelopen onderhandelingen.

Leonoor Butoh is in het station conducteur en vraagbaak ineen, omdat het servicepunt van de NS is gesloten. ‘De NS moet echt in zijn mensen durven investeren’, zegt Butoh. Na weer een sigaretje en een plas blaast ze op haar fluitje. ‘We doen mensenwerk, garanderen de veiligheid van mensen. De conducteur is de bindende factor, zonder fatsoenlijke pauze loop je anders door de trein. We moeten het nu vooral hebben van de toeslagen, het basissalaris mag best omhoog.’ Even later klinkt haar stem door de intercom. ‘17 uur 46, we zijn op tijd vertrokken uit Enschede.’