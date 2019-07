Het doek valt voor Koopjedeal.nl, brand en moeizaam crisismanagement bezegelden faillissement

Een geïnteresseerde koper die het bedrijf wilde redden, gaf de 48 medewerkers en klanten nog even hoop, maar hij zag op het laatste moment toch af van een overname. Koopjedeal.nl toont dagelijks aanbiedingen voor reizen, dagjes weg, woonartikelen, elektronica- en huishoudelijke producten. De brand die uitbrak in het magazijn van het bedrijf in het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf, ruïneerde een groot deel van het assortiment. De schade bedroeg volgens een schatting van Koopjedeal.nl meer dan 2,3 miljoen euro.

De brand veroorzaakte bovendien een forse vertraging in de levering van bestellingen. De communicatie richting klanten hierover was minimaal. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ontving veel klachten over de slechte bereikbaarheid van de klantenservice, moeizame verwerking van retourzendingen en niet-geleverde bestellingen. ACM eiste dat de service zou verbeteren.

Negatieve publiciteit

Om de financiële dreun van de brand te boven te komen, ging de bewindvoerder in eerste instantie op zoek naar een partij die ‘de website en de service zo snel mogelijk konden voortzetten’, maar de negatieve publiciteit speelde de bewindvoerder parten. Een koper toonde nog serieuze interesse in een overname, maar krabbelde op het laatste moment toch terug. Bewindvoerder Victor Kruit zei daarna niets anders te kunnen doen dan het lot van de aanbiedingswebsite bezegelen.

De curator onderzoekt nu de mogelijkheden voor een doorstart via investeerders die zich alsnog hebben aangemeld om het bedrijf over te nemen en tot een vergelijk te komen met schuldeisers. Dat komt te laat voor klanten die bestelde spullen nog niet hebben ontvangen – zij lopen hun bestelling definitief mis en kunnen alleen hun heil zoeken bij de curator. Of deze de vergoedingen uitkeert, is de vraag. Zeker is wel dat het een tijd zal duren, omdat de curator prioriteit geeft aan de zoektocht naar investeerders.