Het Centraal Planbureau meet beleid, maar kijkt niet naar de samenhang

Heeft het biechten bij het Centraal Planbureau (CPB) nog wel zin? In praktische zin is het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s minder relevant als niet alle (grote) partijen meedoen. Het doel van de doorrekening is immers de Keuzes in Kaart te brengen (zoals de publicatie altijd heet) en als er een of meer relevante smaken ontbreken, is de kaart incompleet.

Maar deze week moeten we het vooral over de inhoud hebben. Het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s disciplineert politieke partijen, zagen we vorige week, en hierin ligt de belangrijkste waarde. Het Planbureau accepteert alleen concrete voorstellen, die in principe juridisch houdbaar en uitvoerbaar zijn, en die de overheid kan doorvoeren. Zo blokkeert het CPB politieke luchtfietserij.

Toch heb ik inhoudelijke twijfels. En die gaan over de stand van het land en de stand van de politiek. Andere dingen, komt het me voor, zijn nu belangrijker dan alle concrete maatregelen. Laat ik proberen mijn punt te maken aan de hand van een voorbeeld, de woningmarkt.

Typische maatregelen voor de woningmarkt gaan over het tarief waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken, de hoogte van de overdrachtsbelasting (voor verschillende soorten kopers), de belastingheffing op corporaties, het woningwaarderingsstelsel en huurstijgingen, en de hoogte van subsidies voor het aanjagen van de bouw. Dat soort dingen. Stuk voor stuk reuze belangrijk.

Maar de belangrijke vragen op de woningmarkt zijn toch andersoortig. Om te beginnen zijn dat vragen over de interne consistentie van het woningmarktbeleid. Het huidige, demissionaire, kabinet, voert inconsistent woningmarktbeleid. Het zegt als doel te hebben meer woningen te bouwen, het neemt maatregelen die de bouw juist afremmen. Dit schaadt de woningmarkt; dit schaadt het land. Belangrijker dus dan afzonderlijke maatregelen (zoals hierboven opgesomd) is de vraag: zijn de beleidsvoornemens van een partij intern consistent?

Nóg een niveau dieper gaat het over de samenhang van beleid. Die wens om extra woningen te bouwen neemt als gegeven aan dat steeds meer mensen alleen in een huis wonen (er is, zoals dat heet, ‘huishoudverdunning’). Het neemt bijvoorbeeld ook de bevolkingsgroei, inclusief migratiestromen, als gegeven aan.

Een partij zou dus ook woningmarktbeleid kunnen voeren door maatregelen te nemen die mensen stimuleren samen in een huis te wonen, of maatregelen die de emigratie bevorderen of de immigratie afremmen. Hierbij gaat het dus niet om de interne maar de externe consistentie van beleid. Anders gezegd: zijn de doelstellingen van een partij op uiteenlopende beleidsterreinen wel consistent met elkaar?

Aan het antwoord op dit soort vragen komt het CPB in de doorrekening van verkiezingsprogramma’s uiteraard niet toe, zeker niet nu het proces in de snelkookpan moet door de val van het kabinet-Rutte IV.

Maar het punt is dit: slecht overheidsbeleid is er in vele soorten en maten. Je kunt kijken wat het effect is van een beetje extra gas geven. En uitrekenen wat het effect is van pompend remmen. Beide nuttig. Dat is wat het CPB doet bij het doorrekenen. Maar als partijen tegelijkertijd willen remmen en gas geven wacht Nederland geen rustige rit naar de toekomst. En dat zegt het CPB er dan niet bij.

De sommen op maatregelniveau, anders gezegd, zijn vooral nuttig als al bekend is wat de bestemming is, en als we de omstandigheden onderweg kennen. Dan is het goed te weten wanneer er gas gegeven moet worden en wanneer afgeremd.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.