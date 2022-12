Het Britse openbare gezondheidszorgstelsel (en nationale trots) is zelf ernstig ziek

Ambulancepersoneel tijdens een staking op 21 december in Londen. Beeld Getty Images

In 2019 weigerde Boris Johnson naar een foto te kijken. De toenmalig premier kreeg tijdens een interview het plaatje voorgeschoteld van de 4-jarige Jack Williment die met een zuurstofmasker op de grond lag te slapen. Een ambulance had hem vanwege een longontsteking naar het ziekenhuis in Leeds gebracht, maar daar moest hij op de grond slapen omdat er niet genoeg bedden waren.

Het pijnlijkste moment moest toen nog komen. Zo’n anderhalve minuut verderop in het filmpje neemt Johnson de telefoon uit de handen van de journalist, en stopt die, nog altijd zonder naar de foto te kijken, in zijn zak.

Het typeerde voor veel Britten de kop-in-het-zandhouding van de Conservatieve Partij als het om de National Health Insurance (NHS) gaat. De nationale trots van het Verenigd Koninkrijk is geliefd, maar chronisch ondergefinancierd.

Alleen al de bezuinigingen op de NHS door de Conservatieve premier David Cameron in de periode 2010-’15 zouden tot 50 duizend extra doden hebben geleid. De achterstanden zijn enorm. Liefst 7,2 miljoen Britten wacht momenteel op een ziekenhuisopname, 410 duizend daarvan al meer dan een jaar.

Voor de verplegers is de maat vol. Zij gingen met honderdduizend de straat op om een hoger loon te eisen. En ze zijn niet alleen. Het VK beleeft de grootste stakingsgolf sinds de nadagen van Margaret Thatcher. Ook spoorpersoneel, buschauffeurs, postbodes en douaniers zijn misnoegd.

De problemen bij de NHS zijn door de stakingen een veelbesproken onderwerp aan de Britse kerstdis, en dat is bij mijn Londense schoonfamilie niet anders. Daar zijn ze het erover eens dat zowel Labour als de Conservatieve partij boter op het hoofd heeft. Toch krijgt vooral die laatste de banbliksems, al is het maar omdat ze sinds 2010 aan de macht is. Mijn zwager weet het zeker: ‘De Tories willen de NHS kapotmaken en vervangen door een Amerikaans systeem van private gezondheidszorg.’

Dat wantrouwen heeft historische wortels. De Conservatieve Partij kan weinig adelbrieven voorleggen als het over de NHS gaat. Sterker nog, ze was er mordicus op tegen in 1948. Drie jaar eerder was Labour aan de macht gekomen, en er stond een grondige herziening van de sociale zekerheid op het programma.

De drijvende kracht achter de gratis gezondheidszorg was minister van Volksgezondheid Aneurin Bevan. De Tories probeerden telkens weer Bevans wetsvoorstel te torpederen in het Lagerhuis. Het land was praktisch bankroet na de peperdure oorlog, en volgens de Conservatieven was er gewoon geen geld voor.

Dit was een tijd waarin epidemieën als difterie, mazelen, roodvonk en tuberculose om zich heen grepen. Doktersrekeningen waren onbetaalbaar voor armen. In het verpauperde Oost-Londen was er maar één dokter per 18 duizend inwoners. In de rijke buitenbuurt was dat er 1 op 250.

Bevan zette door. Hij was zelf opgegroeid in Tredegar, een dorpje in het zuiden van Wales waar hij op zijn dertiende van school was gegaan om in de mijn te werken. Daar zag hij hoe armoede er uitzag en voelde. Zijn eigen vader stierf aan stoflong.

De NHS was een klaterend succes. In de eerste tien jaar nam kindersterfte met de helft af, de levensverwachting nam flink toe en het aantal sterfgevallen door infectieziekten daalde met 80 procent.

Ook nu nog is iedereen in het VK verzekerd van gezondheidszorg door de NHS, die met belastinggeld wordt betaald. Daarnaast kunnen Britten een beroep doen op de dure private gezondheidszorg. Noodgedwongen zijn miljoenen gedwongen tot dat laatste vanwege ondermaatse zorg in de NHS, en de lange wachtlijsten.

Ook in het VK werd tijdens de pandemie geklapt voor ‘de helden van de zorg’, maar veel financiële appreciatie volgde daar niet op. Het gemiddeld inkomen van verplegend personeel bedroeg vorig jaar 33.384 pond, in koopkracht minder dan tien jaar geleden.

Zij eisen nu een loonsverhoging van 19 procent, wat neerkomt op zo’n 10 miljard pond extra uitgaven aan de NHS. De belangrijkste argumenten waarom de regering maar met een luttele 4 procent loonsverhoging over de brug wil komen, is dat de staatsschuld beheersbaar moet blijven, en dat hogere uitgaven het inflatievuur enkel hoger zouden oppoken.

Cynici wijzen erop dat de Tories niet zo hoog van de toren moeten blazen over verantwoord geld spenderen. Denk maar aan de ‘kamikwasi-begroting’ van Liz Truss, en Boris Johnson spendeerde miljarden aan onbruikbaar beschermingsmateriaal tegen corona.

Door de stakingen moeten Britten op hun hoede zijn. Don’t have fun, waarschuwde The Sun haar lezers. Het risico was te groot dat zij niet in het ziekenhuis terecht zouden kunnen mocht er iets verkeerd gaan. Zelfs in normale tijden houdt het niet echt over. In Wales moest een 93-jarige vrouw die vorige week haar heup brak 25 uur, liggend op de grond, wachten op een ambulance.

Of Labour het strak beter doet, als de partij het overneemt van de uitgeregeerde Tories? Dat moet nog maar blijken. In een opiniestuk in The Times gaf James Kirkup van de denktank Social Market Foundation deze week een waslijst aan broodnodige, maar vaak onpopulaire hervormingen. Denk aan het vervangen van huisartsenposten door behandelcentra, en minder maar grotere ziekenhuizen. Niet iets waar backbenchers (lokale zorg!) van welke partij dan ook voor staan te springen.

Een andere mogelijkheid is om een eigen bijdrage in te voeren (wat tegelijkertijd de uitgaven kan verminderen als het overconsumptie tegengaat), maar dat is eveneens niet populair. Ook rond de tafel bij de schoonfamilie. ‘De NHS verspilt zoveel geld door slecht management, en het is een verouderde organisatie die weinig klantvriendelijk is’, vindt mijn schoonzus. ‘Waarom zou ik daar meer voor moeten betalen?’