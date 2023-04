Het bedrijf dat boten bouwt die wereldwijd bemanningen op zee in veiligheid brengen

Rechts Ruud Schwegler (ceo) en links vicedirecteur Nils Duurkoop. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als een roofdier hangt de reddingsboot boven de ringvaart van het Haarlemmermeer. Aan de rand van de oude binnenzee worden vaartuigen gebouwd die straks in woelige golven moeten kunnen duiken om bemanningen van schepen en olieplatforms in veiligheid te brengen. Hier testten ze dat uit, met een lanceertoren boven het rustige vaarwater van de Aalsmeerderbrug.

De Onderneming In deze wekelijkse rubriek vertellen ondernemers over hun bedrijf. Vandaag: de firma Verhoef, opgericht in 1941, met 80 werknemers en een omzet van 15 miljoen euro in 2022.

De firma Verhoef is zo’n bedrijf dat producten maakt die je wel kent, maar waarvan je de herkomst pas ziet als je erlangs fietst. Oprichter Joop Verhoef van Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie en Metaalwarenfabriek moest in 1941 zijn plan om boten te maken nog opschorten vanwege de oorlog – hij schakelde over op de productie van aluminium potten en pannen – maar daarna ging hij alsnog reddingssloepen bouwen. De vrije-val-variant die hier langs de vaart op twintig meter hoogte in zijn slede hangt, bedacht hij in 1959.

Pink Floyd, Adèle, U2

Inmiddels haalt Verhoef het grootste deel van zijn omzet uit zogeheten gangway-systemen, loopbruggen op torens die de telescopische verbinding vormen tussen kades en olie- en gastankers. Tegenwoordig worden de trappen ook gebruikt bij windmolens op zee. Verhoef is zo’n bedrijf dat behalve nieuwe producten ook continu zichzelf uitvindt, met aluminium als vaste waarde, en daarmee al meer dan tachtig jaar werk en geld in het laatje brengt in het dorp aan de ringvaart.

‘Als je met vakmensen vakwerk levert, dan zie je ook nieuwe kansen’, zegt algemeen directeur Ruud Schwegler (60), die hier om de hoek woont en al bijna 45 jaar bij het familiebedrijf werkt. ‘Toen we reddingsboten maakten kwam de directeur vaak in havens. Hij zag dat de staatsietrappen, de trappen waarmee bijvoorbeeld loodsen aan boord komen, van staal waren. Hij dacht: aluminium is makkelijker in het onderhoud. Dus zijn wij ze van aluminium gaan maken. Weer later kwam er een klant die vroeg: kun je ook zoiets maken voor op de kade? Dat zijn we gaan doen. In 1968 bouwden we de eerste voor BP.’ Inmiddels staan er twaalfhonderd in 72 landen; de gangway-systemen vormen nu 90 procent van de omzet.

In een grote hal liggen de trappen in wording: twaalf meter lange aluminium balken met een speciaal afgerond profiel dat de spanning verdeelt en tevens voorkomt dat mensen hun handen openhalen aan scherpe randen. In een hoek flakkert het blauwe licht van een lasapparaat, uit de luidsprekers onder het dak klinkt de muziek van de maakindustrie: Pink Floyd, Adèle, U2. Werknemers fietsen door de hal, met gereedschap of onderdelen in een kratje aan het stuur.

Roestvrij stalen kruimels

‘We bouwen veel zelf’, zegt Schwegler. In de spuiterij wijst hij op de hydraulische units waarmee de uitschuiftrappen op lengte worden gebracht. ‘Vroeger lieten we die maken door toeleveranciers. Maar die hielden zich niet altijd aan de afspraken. Toen zijn we dat zelf gaan doen. Het scheelt ook veel discussies, wij weten precies wat we willen, dus dat hoeven we nu niet steeds aan een leverancier uit te leggen.’

Ook de afwerking doen ze zelf: in de stralerij ligt de spuit op de grond waarmee roestvrij stalen kruimels op de constructies worden afgevuurd om ze te schuren. Op de vloer ligt een zandlaag van staalgrit. Verderop worden de onderdelen gespoten in het geel, grijs of groen van de klanten van dit moment.

Ja, ze hebben last van de gestegen kosten. Staal is 50 procent duurder, aluminium is in prijs verdubbeld, loonkosten stijgen mee met de inflatie. Omdat ze zulke specifieke producten leveren, kunnen ze een deel van de kosten doorberekenen. Het orderboek is nog goed gevuld – de Russische invasie van Oekraïne die de oorzaak is van de dure grondstoffen, heeft tegelijkertijd tot nieuwe vraag geleid.

‘Overal worden lng-terminals gebouwd, om de weggevallen aanvoer van Russisch gas op te vangen’, zegt adjunct-directeur Nils Duurkoop (43). ‘En zowel aan de import- als exportkant zijn er gangways nodig voor de toegang tot de tankers. Dus er is veel vraag.’

De zwaarste klappen

Intussen blijven ze ook de reddingsboten leveren voor boorplatforms op zee – Verhoef is de enige producent van aluminium vrije-val-reddingsboten, die de zwaarste klappen (van grote hoogte) kunnen weerstaan.

In de hal staat er eentje in aanbouw, voor 32 man. De Le Corbusier-achtige ligstoelen zijn er al in gelast. Werknemers zijn net bezig met het speciale ontkoppelsysteem. Om de boot los te maken zijn altijd twee man nodig: links moet iemand pompen, rechts moet iemand de klep openzetten. ‘Je wilt niet dat iemand op zo’n platform er in zijn eentje vandoor gaat’, zegt Schwegler. ‘Dat hebben we zo opgelost.’

De stellage aan de ringvaart wordt inmiddels niet meer gebruikt, de boten zijn zo groot dat de valproeven tegenwoordig plaatsvinden in de Westhaven in Amsterdam. Maar de directeuren hebben ooit wel een duik in de ringvaart gemaakt. ‘Je moet een flink stuk klimmen, dan in de boot gaan zitten, riemen vast, en dan wachten op de val, al die meters die je net hebt geklommen. Dat wachten voelt het spannendst. Dan twee seconden gewichtsloosheid, maar die zijn zo voorbij. De duik zelf voelt best soepel, dankzij de vorm van de boot.’

Ooit heeft een ondernemer gevraagd of ze zo’n installatie voor zijn pretpark wilden bouwen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ook vrijgezellenfeestjes wuiven ze weg. Schwegler: ‘Het is geen attractie. Je gaat niet voor je lol in een reddingsboot zitten.’