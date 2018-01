H&M sluit al zijn winkels in Zuid-Afrika na volkswoede over dramatisch mislukte slogan op jongenstrui

Op de modefoto is een zwart jongetje te zien in een sweatshirt met de tekst: 'Coolest monkey in the jungle'. De foto van H&M veroorzaakte afgelopen week al veel ophef op sociale media. De Amerikaanse topbasketballer LeBron James, rapper The Weeknd, voetballer Romelu Lukaku en andere bekende figuren spraken schande over de advertentie en riepen op tot een boycot van het kledingconcern. The Weeknd besloot uit protest zijn zakelijke banden met het modemerk te verbreken.