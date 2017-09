Hema is nog jaren bezig met doorvoeren nieuwe formule

De winkel is ingericht zoals de Hema-zaken in het buitenland. In Spanje en Frankrijk heeft de keten veel succes met de zogeheten 'belevingswerelden'. Daarbij staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, in plaats van verdeeld over afdelingen voor kleding, lingerie en cosmetica. Ook de producten voor baby's, zoals rompers en speelgoed, zijn bij elkaar te vinden.



Tilburg is een van de vijf grote zaken met de nieuwe inrichting, de andere staan in Antwerpen, Brussel, Veghel en Maassluis. De formule is met succes getest in kleinere vestigingen en nu worden de circa 250 grote winkels op de schop genomen. Jegen erkent dat de ombouwoperatie nog een behoorlijke tijd gaat duren, met grote investeringen. Hema heeft bijna zevenhonderd winkels in zeven landen.