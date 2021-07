Hema doet een eigen Brexit: geen stroopwafels en rookworstchips meer voor de Britten

Een klant loopt door het Hema-filiaal in het Londense winkelcentrum Victoria Place. Beeld EPA

Dat er een eind zou komen aan veel buitenlandse avonturen, werd al duidelijk in oktober vorig jaar. Toen nam de familie Van Eerd, eigenaren en oprichters van de Jumbo supermarkten, Hema samen met een investeringsfonds over. Voortaan zou Hema zich concentreren op de ‘thuismarkt’, zeiden de nieuwe eigenaren: de Benelux en Frankrijk.

De gang naar Frankrijk is voor Hema altijd een grote winstmotor geweest, maar in voorgaande jaren streek de keten ook met een handvol winkels neer in Spaanse en Oostenrijkse winkelstraten. In Duitsland zijn achttien winkels. Via een lokale franchisenemer, die zijn eigen winkels runt en Hema betaalt voor gebruik van de naam, zit Hema ook in Dubai en Qatar.

In de Europese landen gaat het wel om eigen winkels. Niet geheel duidelijk is wat de sluiting van de Britse filialen betekent voor die in Oostenrijk, Spanje of Duitsland. ‘Alle landen behalve Frankrijk en de Benelux worden nu bekeken’, zegt een woordvoerder van Hema. ‘In de loop van het jaar nemen we per land een beslissing.’

Retailkenner Rupert Parker Brady is er zeldzaam stellig over: ‘Ik verwacht dat ze de winkels in Oostenrijk en Spanje sluiten. Het heeft geen zin om de hele logistiek in stand te houden voor een paar winkels. Duitsland is misschien een twijfelgeval. Veel Duitsers kennen Hema van hun vakantie in Nederland, en komen er graag.’