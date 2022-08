HelloFresh schaft de pot: 270 miljoen bezorgde maaltijdboxen zorgen voor recordomzet

Maaltijdbox van HelloFresh Beeld Veronique Smedts

Hoewel mensen sinds begin dit jaar weer vaker buiten de deur eten en op vakantie gaan, steeg het aantal verkochte boxen met ruim 6 procent naar 270 miljoen. Dat is vooral te danken aan de nieuwe klanten die het bedrijf wist te strikken - wereldwijd koken inmiddels 8 miljoen klanten met de maaltijdboxen van HelloFresh.

Niet alleen steeg het aantal actieve gebruikers. Bestaande klanten bestelden ook meer maaltijdboxen en betaalden meer vanwege hoge grondstofprijzen. Bovendien profiteerde HelloFresh van de sterke dollar in de Verenigde Staten, waar een aanzienlijk deel van de klanten woont.

Dat alles zorgde ervoor dat het Duitse bedrijf in het eerste halfjaar van 2022 bijna 2 miljard euro binnenhaalde, ruim een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel viel de winst, met 145,9 miljoen euro, bijna 12 miljoen euro lager uit door hogere grondstof-en vervoerskosten. Het bedrijf rekent die hogere kosten nauwelijks door aan klanten, stelt oprichter Dominik Richter in een toelichting bij de halfjaarcijfers. ‘Daardoor houden we aantrekkelijke en concurrerende prijzen.’

Winstverwachting

Vier weken geleden had de maker van maaltijdpakketten haar winstverwachting voor 2022 al naar beneden bijgesteld. De hoge inflatie zou het klantvertrouwen doen afnemen, terwijl de kosten flink toenemen. Het uitspreken van die verwachting was al voldoende om het aandeel 12 procent in waarde te laten dalen.

Nu blijkt dat het klantenbestand van het bedrijf - dat vooral werft via fanatieke sociale media campagnes met influencers en tal van kortingscodes - vooralsnog blijft groeien, nam ook het vertrouwen op de beurs weer toe. Het HelloFresh-aandeel steeg maandagochtend met ruim 8 procent naar ruim 32 euro. Dat is nog altijd een stuk lager dan begin dit jaar, toen het aandeel na de recordomzet in 2021 bijna 70 euro waard was.