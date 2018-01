Helaas, die oude guldenpostzegel is toch echt niet meer om te wisselen voor een eurozegel

Wat vond de rechter?

De rechter gaat mee in de argumentatie van PostNL. De handelaren konden er niet op rekenen dat dat hun guldenzegels hun waarde eeuwig zouden behouden. Dat de handelaars nu met oude postzegels blijven zitten betekent niet dat PostNL hen geld afhandig heeft gemaakt. PostNL heeft het recht zegels ongeldig te verklaren en een inruilactie is geen verplichting. Een decennium is meer dan genoeg tijd om de bestaande voorraad guldenzegels weg te werken, vindt de rechter. Dat hun voorraad in 2013 nog zo groot was is niet de verantwoordelijkheid van PostNL.



Twijfelachtig vindt de rechter bovendien dat de postzegelhandelaren de nominale waarde van hun postzegels vergoed willen zien. De handelaren betaalden zelf ook niet het volle pond voor de guldenzegels. Ze kochten de zegels voor een zacht prijsje van individuele verzamelaars en verkochten ze door aan met name kleine bedrijven. Die kleine bedrijven gebruikten de oude zegels voor hun zakelijke post.