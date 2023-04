Heineken verkoopt minder bier, maar maakt dat ruim goed met prijsverhogingen

Beeld Reuters

Dat heeft de brouwer woensdagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Onder meer in de VS en Europa kochten klanten minder van het duurdere bier, maar volgens topman Dolf van den Brink viel de daling nog mee. ‘De vraag bij consumenten hield in het eerste kwartaal beter stand dan verwacht.’

Wereldwijd verkocht Heineken 54,8 miljoen hectoliter bier in de eerste drie maanden van 2023. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de mondiale bierbrouwer, die ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti bezit, steeg met bijna 9 procent tot 6,4 miljard euro. Dat is vooral te danken aan de prijsverhogingen, waardoor er per hectoliter (100 liter) 12,3 procent meer binnen kwam.

De brouwer had vorig jaar al te maken met sterk stijgende kosten die voor een groot deel werden doorberekend in de verkoopprijzen voor blikjes en flesjes bier. Duurdere verpakkingsmaterialen en ingrediënten maken een biertje waarschijnlijk ook dit jaar duurder, zo is de verwachting. In Nederland werden de prijzen voor de horeca in januari met 10,7 procent verhoogd.

De brouwer kampte in het eerste kwartaal met tegenvallers in Vietnam en Nigeria, waar minder vraag naar bier van het merk Heineken was. Omdat daarnaast de verkoop van Heineken in Rusland vorig jaar werd gestopt, daalde de verkoop van het premiummerk. Volgens Heineken worden er vorderingen gemaakt met de verkoop van de Russische activiteiten en is de autoriteiten om toestemming gevraagd voor een deal.

Wilco Dekker is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over grote bedrijven, ongelijkheid en lobby.

Heineken moest in februari door het stof nadat uit onderzoek van Follow The Money (FTM) bleek dat de bierbrouwer vorig jaar 61 nieuwe merken lanceerde in Rusland. Daaronder een stout-bier, waarmee geprofiteerd werd van het gat dat het wél vertrokken Guinness achterliet, wat leidde tot een storm van kritiek.

De lancering van de nieuwe merken voor de Russische markt bleek met toestemming van het hoofdkantoor in Nederland te zijn gebeurd. Heineken zei aanvankelijk dat de publicaties onjuist waren, maar moest later erkennen dat ze toch klopten. De brouwer maakte excuses en erkende dat eerder duidelijkheid gegeven had moeten worden.

Heineken zei eerder het Russische bedrijf draaiende te houden om nationalisatie te voorkomen en de werknemers te steunen. Volgens critici steunt Heineken door actief te blijven in Rusland de oorlogsmachine van Poetin, onder meer door het betalen van belasting. Het bedrijf zei eerder dat het streven is de Russische activiteiten in het eerste halfjaar af te stoten.