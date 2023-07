Heineken verkoopt frisdrankproducent Vrumona aan Deens drankenbedrijf

Een stand van Vrumona op de Horecava. Beeld Kim van Dam / ANP

Vrumona is sinds 1968 een dochteronderneming van Heineken. Het is een van de grootste spelers op de Nederlandse frisdrankenmarkt met merken als Sisi, Royal Club en Ranja. Het heeft tevens de licentierechten voor het Amerikaanse PepsiCo. Vrumona heeft een jaaromzet van 200 miljoen euro, een fractie van Heinekens omzet van 28,7 miljard euro.

Heineken wil af van Vrumona omdat het zich naar eigen zeggen wil toespitsen op de ‘corebusiness’: de verkoop van bier. Daar valt steeds meer geld te verdienen. ‘In de jaren tachtig en negentig verkochten we vooral pils’, zegt een woordvoerder in een toelichting. ‘Nu is er grotere vraag naar speciaalbier of alcoholvrije bieren.’

Eind 2020 kocht Heineken de Texelse Bierbrouwerij, bekend van de speciaalbieren Texels Skuumkoppe en Texels Springtij. Vorige maand werd ook de Amsterdamse bierbrouwerij Oedipus ingelijfd, producent van Mannenliefde en Avatar.

Strategisch

Vrumona wordt verkocht aan het Deense drankenbedrijf Royal Unibrew. Het bedrijf opereert op dit moment in Scandinavië, Italië, Frankrijk, de Baltische staten en Canada. In Nederland was het nog niet actief. Beide partijen zijn akkoord gegaan met een overnamesom van 300 miljoen euro. De verkoop moet nog wel eerst worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de Autoriteit Consument & Markt.

Hoewel Heineken in Nederland geen frisdrank meer wil verkopen, gaat het daar in het buitenland nog wel mee door. Dat is volgens een woordvoerder omdat dit daar ‘strategisch zinvol is in de specifieke lokale context’. Zo is het bedrijf uitbater van pubs in het Verenigd Koninkrijk, een detailhandel in Mexico en verkoopt het frisdranken ‘in veel landen op alle continenten, bijvoorbeeld in Brazilië, Indonesië en veel delen van Afrika’. Waarom het bedrijf in Nederland voor een andere strategie kiest, wordt niet duidelijk.

Vrumona telt nu 325 medewerkers. Volgens Heineken gaan er geen banen verloren en verandert er niets aan het bestaande assortiment.