Heineken onder vuur om activiteiten Russische tak na ‘zwabberende communicatie’

Eigenaar van twee bioscopen in Meppel en Steenwijk, Albert Jan Vos, schenkt geen Heineken meer om het verkoopbeleid van de bierbrouwerij in Rusland. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In alle rust mocht Heineken-topman Dolf van den Brink vorige week bij de presentatie van de fraaie jaarcijfers – operationele winst 4,5 miljard euro – uitleggen hoe lastig het juridisch was om de Russische tak te verkopen. Maar van die rust is weinig meer over. ‘Heineken breekt belofte en investeert toch in Rusland’, meldde Follow the Money (FTM) afgelopen dinsdag.

Terwijl de mondiale bierbrouwer naar eigen zeggen eind maart vorig jaar, na de inval in Oekraïne, als eerste grote drankenconcern aankondigde uit Rusland te vertrekken en de indruk wekte dat er ter plekke weinig meer gebeurde, wordt er nog volop bier van het concern verkocht, onthulde het onderzoeksplatform. Niet van het merk Heineken zelf, daarvan is de verkoop in Rusland sinds maart vorig jaar gestopt, maar wel van andere merken van de brouwer.

In 2022 lanceerde Heineken 61 nieuwe producten op de Russische markt, waaronder Amstel Fresh, Amstel Extra en Amstel Natur Wild Berries. Ook werd een zogenoemd stoutbier geïntroduceerd, Black Sheep, naast diverse frisdranken. Die producten waren vorig jaar goed voor 720 duizend hectoliter aan extra verkopen.

‘2022 was een turbulent jaar voor alle marktspelers, maar bood tegelijkertijd volop kansen, en opende nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van onze business. Trots kondigen we aan dat we in meerdere segmenten recordhoogten hebben bereikt’, was te lezen in een triomfantelijke terugblik op de website van Heineken Rusland. Wás, want de website is offline gehaald ‘wegens technische werkzaamheden’.

Dus Heineken is wel degelijk nog heel actief in Rusland?

De brouwer kwam dinsdagavond met een verklaring dat het ‘absoluut onwaar’ is dat eerdere toezeggingen zouden zijn gebroken. ‘De lokale collega’s doen wat ze kunnen om het bedrijf daar draaiende te houden. Dit om nationalisatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun levensonderhoud niet in gevaar komt.’ Volgens Heineken is het bedrijf in Rusland (met 1.800 werknemers) ‘volledig afgeschermd’ van de rest van het concern en financiert het alle uitgaven zelf. ‘Laat het duidelijk zijn dat Heineken geen dividenden, bedrijfsvergoedingen of royalty’s uit Rusland ontvangt.’

Volgens het bedrijf wordt er ‘onder zeer moeilijke omstandigheden’ hard gewerkt om de Russische activiteiten over te dragen aan een betrouwbare koper. Maar dat is lastig door de wijzigende lokale wetgeving. Het streven is nu om de Russische activiteiten in de eerste helft van dit jaar te hebben verkocht. Heineken verwacht door de verkoop ‘een aanzienlijk financieel verlies van ongeveer 300 miljoen euro’. In een aanvullende verklaring op de website stelde het bedrijf donderdagmiddag dat de introductie van de nieuwe merken, waaronder die van Amstel, nodig was om een faillissement van de Russische tak te voorkomen nu die de eigen broek moet ophouden.

Volgens FTM tellen de Russische winsten ondertussen nog gewoon mee voor de biermultinational. Heineken bevestigt dat. Zolang de Russische tak niet is afgestoten, is het bedrijf een 100 procent-dochter van Heineken. Dat moet van de internationale boekhoudregels, stelt het bedrijf.

Is de reputatie van Heineken nu beschadigd?

Op sociale media wordt al opgeroepen tot een boycot . Eigenaar Albert Jan Vos van twee bioscopen in Meppel en Steenwijk spoelde deze week demonstratief zijn laatste Heineken-biertjes door de gootsteen. ‘Dat links lullen en ondertussen rechts vullen: ik ben er helemaal klaar mee’, meldde hij aan de Steenwijker Courant.

Mocht de brouwer gedacht hebben dat de zaak met de verklaring wel zou overwaaien, dan was die hoop ijdel – helemaal nadat de veel bekeken Avondshow van Arjen Lubach (‘die gouden stakkers gaan als een gek’) aandacht besteedde aan de zaak. Het wordt Heineken zwaar aangerekend dat het met de nieuwe producten profiteerde van het wegvallen van rivalen als Guinness (met het nieuwe stoutbier Black Sheep), en Coca-Cola en Pepsi (met de frisdranken). Volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn de investeringen van Heineken in Rusland ‘moreel niet uit te leggen’.

‘De communicatie was echt zwabberend’, zegt Jasper Jansen van de VEB, de belangenbehartiger van particuliere beleggers. ‘De beste marketeers gaan voor Heineken werken, hoor je altijd, maar daar is in dit geval weinig van te merken. Door de moeizame communicatie dreigt nu de reputatie van Heineken beschadigd te raken. En dat is heel ernstig, ook financieel, want de reputatie is het belangrijkste dat Heineken heeft. Het is dus niet meer alleen een morele vraag, maar ook een financiële.’

Wat kan Heineken nog doen?

Zo snel mogelijk uit Rusland vertrekken. Want tot het zover is, profiteert Heineken van de internationale sancties door alternatieven te leveren voor producten die niet meer verkrijgbaar zijn, merkte FTM op. Verder wordt de Russische tak met de goede prestaties steeds meer waard, waardoor Heineken het verlies kan beperken.

De brouwer laat desgevraagd weten dat het eigendom en de waarde zullen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. ‘Dat is dan helder nu, maar Heineken had hier veel eerder duidelijkheid over moeten geven’, zegt Jansen. ‘Nu is de reputatieschade al aangericht.’