Heineken na 1,5 jaar alsnog echt weg uit Rusland, dochter verkocht voor 1 euro

De verkoop van het merk Heineken werd wel per direct stopgezet in Rusland na de inval in Oekraïne. Beeld Getty Images

Dat maakte Heineken vrijdagochtend bekend. De nieuwe eigenaar is de Russische Arnest Group, volgens Heineken ‘een vooraanstaand en bekend bedrijf’ dat onder meer spuitbusjes en parfums maakt. Die krijgt de Russische tak van Heineken, waaronder zeven brouwerijen, in handen voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Heineken, dat eerder beloofde geen financieel voordeel te zullen behalen uit het afstoten van de Russische activiteiten, zal daardoor eenmalig 300 miljoen euro afschrijven. Arnest betaalt in termijnen wel 100 miljoen euro aan oude leningen terug aan Heineken. Volgens de brouwer was de afboeking anders 400 miljoen euro geweest.

Over de auteur

Wilco Dekker is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over grote bedrijven, ongelijkheid en lobby.

Heineken kondigde in maart 2022 na de inval in Oekraïne als een van de eerste westerse grote bedrijven aan te zullen vertrekken uit Rusland. De verkoop van het merk Heineken werd ook per direct stopgezet. Maar uit onderzoek van Follow The Money bleek later dat de brouwer desondanks 61 nieuwe merken had geïntroduceerd in Rusland.

Daarmee sprong het bedrijf in het gat van bedrijven als Guinness, die wél echt vertrokken. Dat leidde tot grote verontwaardiging. Heineken ontkende aanvankelijk, maar ging later alsnog door het stof en bood excuses aan. Desalniettemin leed de brouwer imagoschade.

Baangarantie

Heineken kondigde eerder al aan dat er een koper was gevonden, maar dat het wachten was op toestemming van de Russische autoriteiten. Volgens het bedrijf werden om 5 uur donderdagmiddag de laatste formaliteiten afgewikkeld bij een notaris in Moskou. De achttienhonderd Russische werknemers hebben volgens de verklaring van Heineken een baangarantie van drie jaar van de Arnest Group. De productie en verkoop van Amstel worden binnen zes maanden afgebouwd.

Heinken-topman Dolf van den Brink zei vrijdag dat de brouwer achteraf gezien ‘te optimistisch’ is geweest over de verkoop. ‘We hebben onderschat hoe ingewikkeld het was een betrouwbare koper te vinden en hadden veel realistischer moeten zijn over dat we geen controle hadden over het proces. Dat heeft ons kwetsbaar gemaakt.’ Volgens een ‘droeve’ Van den Brink ‘zijn er geen winnaars’ bij de verkoop.

Volgens de topman kan Heineken nu alsnog ‘op verantwoorde wijze’ vertrekken uit Rusland. Dat wil volgens de brouwer zeggen met garanties voor de werknemers en zonder winst te maken op de transactie. Volgens Heineken komt er zo een ‘einde aan een tijdperk’ na twintig jaar actief te zijn geweest in Rusland. De brouwer zal er niet meer terugkeren. Er is geen ‘call optie’ afgesloten om de activiteiten weer terug te kopen, zoals sommige andere vertrokken bedrijven die wel hebben.

‘Bekende en betrouwbare onderneming’

Heineken zegde eerder toe dat de Russische activiteiten niet aan een vazal van Poetin zouden worden verkocht. Op de vraag of dat eigenlijk wel mogelijk is in een land waar alles onder controle staat van de president, meldt de brouwer dat zowel de Arnest Group als de bestuurders niet op een sanctielijst staan.

Het Russische bedrijf nam eerder de verpakkingsactiviteiten over van het Amerikaanse Ball, dat ook weg wilde uit Rusland. Volgens Van den Brink is de Arnest Group ‘een bekende en betrouwbare onderneming’, die er zelf ook belang bij heeft de afspraken na te komen.

Met de verkoop voorkomt Heineken ook nationalisatie van de Russische tak. Dat lot trof recent wel Danone en Carlsberg, waarna bevriende relaties van de Russische president er hoge bestuursfuncties kregen.