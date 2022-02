Heineken maakt forse winst, maar bier wordt duurder door inflatie

Flesjes Heineken over de lopende band in de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude. Beeld Koen van Weel / ANP

Dat heeft Heineken woensdag laten weten bij de presentatie van de jaarcijfers over vorig jaar. Hoeveel meer een biertje gaat kosten in de horeca en de supermarkt is nog onduidelijk. Dat hang volgens de brouwer onder meer af van de markt en de regio. Heineken had de gevolgen van gestegen grondstofprijzen tot nu toe afgedekt via langer lopende contracten.

Nu onder meer gerst duur blijft, zal de bierbrouwer ook die hogere prijzen moeten gaan betalen. De kosten per hectoliter bier zullen dit jaar rond de 15 procent hoger uitkomen, denkt Heineken. Het bedrijf benadrukt dat niet alle gestegen kosten doorberekend worden aan de afnemers. Winkelbedrijven verdachten sommige A-merken er eerder van hun prijzen meer te verhogen dan alleen met de inflatie.

Heineken kampt verder nog steeds met corona. Het bedrijf denkt dat de markten in Azië en Oceanië sterk terug zullen veren dit jaar. Het herstel van de horeca in Europa duurt mogelijk nog wat langer, aldus de toelichting van topman Dolf van den Brink.

Vorig jaar waren de resultaten wel een stuk beter dan in 2020, het eerste coronajaar. Zo werd er in volume 4,6 procent meer bier verkocht. Daarbij merkte het bedrijf dat klanten sneller kiezen voor de wat duurdere biertjes. Het volume van het hoofdmerk Heineken groeide met 17,4 procent en ligt nu hoger dan voor corona.

Alcoholvrij bier

Ook de 0.0-trend blijft doorzetten. Heineken verkocht 10 procent meer alcoholvrij bier en maakt ook alcoholvrije varianten van meer biersoorten. Inmiddels is 0.0 goed voor 6,6 procent van al het bier dat Heineken maakt.

Alles opgeteld kwam de omzet vorig jaar uit op 26,6 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield Heineken 3,3 miljard euro winst over, zelfs 80 procent meer dan in het eerste coronajaar. Heineken voerde een jaar geleden vanwege de pandemie een reorganisatie door om de kosten te drukken, waarbij duizenden banen verloren gingen.

Beleggers waren woensdag goed te spreken over de cijfers. Het aandeel Heineken noteerde woensdagmiddag in Amsterdam 2,5 procent hoger.