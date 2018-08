Heineken betaalt miljarden voor samenwerking met de grootste bierbrouwer van China

Een miljardendeal van Heineken met de grootste bierbrouwer in China maakt een einde aan speculaties dat de Nederlandse brouwerij zich uit het Aziatische land zou willen terugtrekken. Heineken betaalt 2,7 miljard euro voor een belang van 40 procent in China Resources Beer Holding. Dat neemt op zijn beurt voor 464 miljoen euro een belang van 0,9 procent in Heineken.

De bedrijven, de nummer 2 en 3 op de wereldmarkt, hebben afgesproken dat Heineken het Chinese merk Snow buiten de Volksrepubliek zal introduceren en dat China Resources Beer Holding Heineken in China onder de aandacht zal gaan brengen.

Dankzij het samenwerkingsverband krijgt Heineken beter toegang tot de grootste biermarkt ter wereld. In 2016 dronken de Chinezen ruim 45 miljard liter bier, twee keer zoveel als de Amerikanen, en vrijwel louter pils. Speciaalbieren en donkere biersoorten zijn er nauwelijks in trek.

De biermarkt blijft naar verwachting groeien, maar minder hard dan in afgelopen jaren. De Chinese consument heeft meer oog gekregen voor alternatieven als wijn. De bierdrinker verruilt zijn goedkope lokale slobberbiertjes wel steeds vaker voor premium-merken. Dat laatste biedt kansen voor Heineken. Dat had tot nu toe slechts een verwaarloosbaar marktaandeel, van 0,5 procent, hoewel de brouwer al sinds 1983 probeert voet aan de grond te krijgen in het communistische land.

In februari meldde Heineken dat de verkopen in China lijden onder de illegale import van zijn bekende groene flesjes. De grijze import heeft als gevolg dat Heinekens grootste merk voor een lagere prijs wordt verkocht dan de bierbrouwer graag ziet.

Het geringe succes dat Heineken tot nu toe had geboekt voedde geruchten dat de Nederlanders op het punt stonden de Chinese markt op te geven. Het persbureau Reuters meldde in maart dat China Resources Beer het aanbod had gedaan om Heinekens Chinese activiteiten over te nemen. Het Nederlandse bedrijf heeft er drie brouwerijen in handen, naast een distributienetwerk en twee lokale biermerken. De Chinezen zouden er 1 miljard dollar (ruim 810 miljoen euro) voor over hebben. Heineken wilde destijds niet op het bericht ingaan.

Door de deal met China Resources Beer worden de Nederlanders eindelijk meer zichtbaar voor de Chinezen. Heinekens nieuwe Chinese partner heeft ruim een kwart van de thuismarkt in handen, en is daarmee de grootste bierproducent van het land.