Heineken bestraft om missen blikjesdeadline, maar is zich van geen kwaad bewust

Heineken noemt het ‘vervelend’ dat het zo gelopen is en spreekt van miscommunicatie met ILT. Beeld ANP

Heineken moet mogelijk 15 cent boete betalen per verkocht blikje, tot een maximum van een miljoen euro. Het boeteplafond kan worden opgehoogd als het maximumbedrag wordt bereikt, waarschuwde ILT donderdag. De toezichthouder had Heineken tot zaterdag de tijd gegeven, maar het bedrijf voldoet niet aan die eis.

Heineken zegt dat er nog geen boete is opgelegd en dat het concern er alles aan doet om te voorkomen dat dit gebeurt. De brouwer noemt het ‘vervelend’ dat het zo gelopen is en spreekt van miscommunicatie met ILT. ‘We waren er oprecht van overtuigd dat we voor een beperkt deel van onze producten blik zonder statiegeld konden produceren en afvullen tijdens de transitieperiode’, aldus het bedrijf.

Door deze werkwijze zouden winkels de invoering soepel kunnen laten verlopen en zou Heineken naar eigen zeggen met weinig overtollige voorraad blijven zitten. Het bierconcern zegt zich nu ‘volledig in te zetten’ om de inzameldoelstellingen te halen.

Ook concurrent Grolsch produceert nog blikjes zonder logo, tot ergernis van onder meer het kabinet, dat eerder deze week de hoop uitsprak dat beide bedrijven bestraft zouden worden met fikse boetes.

25 maanden voorbereidingstijd

Minister Jetten voor Klimaat en Energie noemde het dinsdag teleurstellend dat Heineken er na 25 maanden voorbereidingstijd niet in is geslaagd het proces op tijd gereed te hebben. Hij zei te rekenen op ‘handhaving die ook pijn doet’. De invoering was al drie maanden uitgesteld om de sector meer tijd te geven.

Grolsch wordt vooralsnog niet bestraft omdat het bierconcern volgens ILT kon bewijzen dat het vanaf vrijdag de productielijnen gereed heeft voor blikjes met het statiegeldlogo.

Volgens de toezichthouder hebben veel bedrijven in de keten de zaken ‘in de meeste gevallen’ op orde. Wel constateert ILT dat er ook drankblikjes worden verkocht zonder logo, terwijl de consument wel statiegeld betaalt. Dit kan tot verwarring leiden, aldus de dienst, die zegt te controleren of klanten eerder betaald statiegeld wel terug krijgen bij inlevering van de blikjes.