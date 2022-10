Heel snel geld betalen versus plots veel geld verliezen

Winnaar: de Ierse Eurocommissaris Mairead McGuinness. Beeld ANP/EPA

Winnaar: Mairead McGuinness

Toen we massaal overschakelden van briefpapier naar e-mail, maakten we een enorme efficiëntieslag: communicatie werd zo veel sneller, makkelijker én goedkoper. Een soortgelijke sprong wil Mairead McGuinness realiseren door banken in de Europese Unie te verplichten om binnen tien seconden betalingen over te maken. Daarvoor heeft de Ierse Eurocommissaris bevoegd voor financiële diensten wetgeving in de maak, liet ze deze week weten.

McGuinness spreekt over niets minder dan ‘een aardverschuiving’. Werknemers zouden bijvoorbeeld niet langer een heel weekend moeten wachten op hun salaris, en een pakje kan na betaling meteen op de post. Dergelijke flitsbetalingen zijn dag en nacht mogelijk, zeven dagen per week.

In Nederland zijn ze nu al behoorlijk ingeburgerd, maar in de hele EU gaat het volgens de Commissie om hooguit 13 procent van alle betalingen. McGuinness is het beu dat de banken onvoldoende vaart maken om dat percentage vrijwillig op te krikken. In Griekenland en Slowakije biedt zelfs geen enkele bank flitsbetalingen aan. ‘As we het volledig aan de markt zouden overlaten, kan het nog tien jaar duren voor ­alle banken flitsbetalingen aanbieden’, aldus de Eurocommissaris. ‘Het moet veel sneller gaan.’

Als de wetgeving eenmaal is goedgekeurd, kan er elke dag 200 miljard euro vrijkomen die anders onderweg is van de ene bankrekening naar de andere. Banken mogen dan ook geen hoger tarief aanrekenen voor flitsbetalingen dan voor een gewone transactie. Nu zijn er nog instellingen die tot 30 euro vragen voor een flitsbetaling. Wel komt er een overgangsperiode: banken in de eurozone krijgen tot een jaar om flitsbetalingen mogelijk te maken, elders in de EU is dat twee jaar.

Verliezer: Jim Cramer van de Amerikaanse zakenzender CNBC. Beeld Getty

Verliezer: Jim Cramer

Jim Cramer, de populaire beurswatcher die op de Amerikaanse zakenzender CNBC de talkshow Mad Money presenteert, zat donderdag met tranen in de ogen op tv. ‘Ik heb een fout gemaakt. Ik vertrouwde dit managementteam, dat was onverstandig. Mijn excuses.’

Cramer had de afgelopen maanden meermaals beweerd dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, ‘te goedkoop’ noteerde op de beurs. Hij adviseerde daarom ook zijn kijkers om in het aandeel te stappen. Toen de koers in juni tegen de 190 dollar noteerde, bezwoer hij dat de bodem nu echt wel was bereikt.

Wie naar hem heeft geluisterd, betaalde er deze week het gelag voor. Het aandeel van Meta kelderde donderdag met bijna een kwart na ontgoochelende kwartaalcijfers en is nu nog maar rond de 100 dollar waard.

De reden voor de forse terugval ligt vooral bij de koers van ceo Mark Zuckerberg, die het dankzij zijn speciale stemrechten zowat alleen voor het zeggen heeft bij Meta. Hij blijft bakken geld plempen in de metaverse, een virtuele 3D-wereld die de opvolger moet worden van het huidige platte internet, zonder dat er veel zicht is op winstgevendheid.

‘Ik had nooit gedacht dat Zuckerberg zonder enige discipline zijn geld zou verkwisten’, fulmineerde Cramer. De ceo van Meta trekt zich er weinig van aan: ‘Ik denk dat wie geduldig is en bij ons belegt, daarvoor zal worden beloond.’ Het maakt het berouw bij Cramer er niet minder om: ‘Ik heb mensen geld laten verliezen, en dat spijt me.’