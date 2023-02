Heeft Tata recht op een visie uit Den Haag?

Tata Steel kreeg vorige week een boete van een ton vanwege het niet naleven van de milieuregels. ‘Tata beboet vanwege misdrijf’, kopte de regionale krant boven het stuk over het 104 jaar oude staalbedrijf in IJmuiden dat overigens de meeste Noord-Hollanders nog gewoon Hoogovens noemen.

De boete is de opmaat naar een claimprocedure van omwonenden die zeggen gezondheidsschade te hebben opgelopen. En hoe riskant dat is voor een bedrijf mag Philips in IJmuiden gaan uitleggen.

Intussen houdt de overheid zich muisstil. Er is een minister van Economische Zaken die Micky Andriaansens heet en die haar nek zo weinig heeft uitgestoken dat ze bekender is als voormalig lid van de Hermes House Band dan als politica. Gezien de ligging van het overlastgevende Tata zou er veel voor te zeggen zijn het bedrijf in IJmuiden te sluiten. Het staal dat Nederland nodig heeft, en dat is meer dan in IJmuiden wordt gemaakt, wordt daarna ingevoerd uit China en India (Rusland kan even niet) waar het in zijn algemeenheid op plekjes wordt geproduceerd ver van dichtbevolkte agglomeraties. Nederland heeft tenslotte ook een te groot handelsoverschot, waar nodig iets af moet.

Maar Nederland wil juist meer zelfvoorzienend worden. Iedereen schrok zich te pletter toen tijdens de coronacrisis zowel de preventieve middelen als de medicamenten uit China en India moesten komen. Daarnaast is het door het oplopen van de politieke spanningen tussen de wereldmachten noodzaak producten in eigen land of bevriende omliggende landen te maken.

Hoogovens in IJmuiden werd in 1919 juist opgericht omdat Nederland van de blokkade in de Eerste Wereldoorlog had geleerd dat het nodig was bepaalde basismaterialen zelf te kunnen produceren. Ook uit duurzaamheidsoogpunt is het beter producten als staal ergens dichtbij huis te halen dan over de oceanen hier naartoe te slepen. De vraag naar staal zal de komende decennia eerder toe- dan afnemen. Het is essentieel voor bruggen, gebouwen, machines, schepen, landbouwwerktuigen, verpakkingen en constructies. Het is daarnaast heel goed recyclebaar en past beter in de toekomstige circulaire economie dan kunststoffen.

Het kabinet moet nu de knoop doorhakken. Of tenminste met een visie komen. Als er volledig wordt ingezet op een ultramoderne groene staalfabriek zijn miljardeninvesteringen in infrastructuur nodig. Er kan ook worden gezegd dat voor staalproductie in Nederland geen plaats meer is. Het is weliswaar duurzaam materiaal, maar veel te vies om in een hoogontwikkeld en dichtbevolkt land als Nederland te produceren. Dat betekent dat Nederland voor staal aan de heidenen is overgeleverd, maar dat is het land inmiddels voor veel meer producten.

Nu wordt doorgemodderd van het ene naar het andere incident. Dat is leuk voor de koppenmakers, maar slecht voor het land. Ook de moedermaatschappij in India die voor de vraag staat hoeveel ze wil investeren in het bedrijf in het verre IJmuiden, heeft recht op duidelijkheid.

Of Tata overleeft moet niet in de rechtszaal worden uitgemaakt. Misschien kan Adriaansens een keer een uitzondering maken op de regel dat alle moeilijke beslissingen in Den Haag vooruit worden geschoven.