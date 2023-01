Heeft paus nog economische en sociale autoriteit?

Pausen doen er gezien de necrologie van Benedictus XVI nog toe bij deze krant. Ook 57 jaar nadat de toevoeging ‘Katholiek Dagblad voor Nederland’ uit de kop is verdwenen, krijgt de paus net zo veel aandacht als Pelé.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de vooroorlogse Volkskrant was de jaarlijkse Rerum Novarum-herdenking. Die vond elk jaar plaats op 15 mei – de dag in 1891 dat paus Leo XIII de encycliek Rerum Novarum (Over Nieuwe Dingen) publiceerde. Die dag werd voor rooms-katholieke werklieden de evenknie van 1 mei, de dag dat de socialistische zuil ‘Ontwaakt verworpenen der aarde’ inzette.

Het Rooms Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) bood in 1931, het jubileumjaar van de rondzendbrief, via de Volkskrant een gedenkbord aan tegen een ‘zoodanigen prijs, dat velen der leden van de aangesloten bonden zich dit kunnen verschaffen’. Op de katholieke middelbare scholen was Rerum Novarum tot eind jaren zestig belangrijker leerstof dan de werken van Marx, Keynes en Adam Smith samen.

In deze encycliek stond het antwoord van de kerk op de sociale gevolgen van industriële revolutie: een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Dat was idealistisch en pragmatisch, want de kerk had nogal wat eigendommen. Leo XIII veroordeelde zowel het ongebreidelde kapitalisme als het marxistische socialisme.

De op Oudejaarsdag overleden paus Benedictus XVI schreef zijn eigen Rerum Novarum. Zijn encycliek Caritas in Veritate (Liefdadigheid in Waarheid) was het antwoord van de kerk op de sociale gevolgen van kredietcrisis en mondialisering. De publicatie op 29 juni 2009 haalde nog de voorpagina van de Volkskrant. ‘In zijn nieuwe encycliek neemt Benedictus XVI in felle termen stelling tegen de hardvochtige uitwassen van de moderne economie en de mondialisering. Als het gemeenschappelijk welzijn niet het uiteindelijke doel is, dreigt het streven naar winst rijkdom te vernietigen en armoede te creëren.’ Om die reden schaarde Benedictus zich ook achter de migranten uit de derde wereld die een beter leven in het rijke Westen wilden. ‘Het blijft een feit dat buitenlandse arbeiders een duidelijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het gastland, alsook aan het land van herkomst.’

Hij werd een linkse paus genoemd, zelfs een antiglobalist. In een stuk op de opiniepagina noemde de hoogleraar sociaal recht en sociale politiek Antoine Jacobs de encycliek een vet cool stuk. ‘Benedictus schrijft uitvoerig over de sociale noden in de wereld, noemt de kredietcrisis en de oorzaken ervan met naam en toenaam en schrikt er niet voor terug om het ongebreidelde marktdenken, onze energieverspilling en het ethisch relativisme ervan langs te geven.’

Daarna is er niks meer van vernomen. Geen verjaardagen noch jubilea op 29 juni. Geen woord over Caritas in Veritate in de necrologie. Benedictus XVI is vooral de paus geworden van het negeren van seksueel misbruik. Het zegt wat over de tanende macht van de kerk, de teloorgang van de katholieke zuil en het feit dat de afrekening met het verleden zwaarder weegt dan sociale rechtvaardigheid in de toekomst.

De necrologie van de volgende paus zal iets kleiner zijn.