Heeft niet heel Nederland recht op de Groningse Postcodekanjer?

De verlate Postcodekanjer die de regering uitkeert in Groningen is in een chaos geëindigd. Vijftigduizend Groningse huishoudens met een postcode die begint met een 9 en een hoog tweede cijfer komen in aanmerking voor een douceurtje van tienduizend euro, omdat ze in een gebied wonen waar aardschokken voorkomen. Hoewel hun woningen niet onveilig blijken te zijn zijn, konden ze wegens het emotionele leed toch een cadeautje krijgen.

De regeling – bovenop de compensaties voor daadwerkelijke schade en waardedaling – is een wanhoopszet om noorderlingen te paaien. Met hetzelfde recht zouden Limburgers langs de Maas ook tienduizend euro moeten krijgen nu overstromingen door klimaatverandering steeds frequenter voorkomen. Of zouden tienduizenden mensen in de Rijnmond of de IJmond voor een douceurtje mogen opteren, omdat zij moeten leven met de overlast van de chemische industrie of Tata. En wat te denken van de mensen die onder de herrie van Schiphol wonen?

Het kabinet had 220 miljoen euro voor de in Groningen gevallen prijs uitgetrokken, mogelijk in de bizarre verwachting dat de helft van de huishoudens helemaal geen tienduizend euro wilde hebben. Nu moet de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw er nog eens 200 miljoen bij doen, want de regeling ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ werkt misschien bij theatershows, popconcerten en voetbalwedstrijden, maar niet bij schadeclaims.

Formeel moeten de Groningers de tienduizend euro besteden aan verbetering van het huis: nieuwe dakgoten of een andere keuken of badkamer. Een globaal kostenoverzicht is voldoende. Het geld uit eigen zak dat ze daarmee uitsparen, zal een deel besteden aan een mooie cruise of de aanschaf van een speedpedelec. Dat ze in de rij stonden is nauwelijks verrassend. Als tienduizend euro lonkt, onderscheiden Groningers zich niet van burgers in de rest van Nederland, Europa of de wereld.

De hele schaderegeling rond de gaswinning staat haaks op het motto van Rutte IV: ‘Omzien naar elkaar’, waarbij de zwaarst gedupeerden op de meeste solidariteit zouden kunnen rekenen. De echte slachtoffers van de gaswinning – de mensen wier huizen onveilig zijn – zijn veroordeeld te wachten tot de echte rekeningen zijn opgemaakt. Zij kunnen niets doen, terwijl de mensen in de ‘niet-onveilige huizen’ keukens vervangen of een garage bij laten bouwen. Als de mensen wier huizen op instorten staan aan de beurt zijn is er geen aannemer of installateur te vinden. Er is een schreeuwend tekort aan mensen in de bouw. En daarnaast wil het kabinet ook honderdduizend nieuwe huizen per jaar bouwen om de woningnood te lenigen, iets wat al schier onmogelijk lijkt. Het is onbegrijpelijk dat het ministerie van Binnenlandse Zaken die de regeling bedacht en de Stichting Noord-Nederland die het moet uitvoeren, niet op voorhand hebben kunnen uitrekenen dat 220 miljoen euro gedeeld door vijftigduizend huishoudens niet op tienduizend euro eindigt.

Nu is dezelfde verdeeldheid gecreëerd als de Postcodekanjer, waarbij de ene met een lot miljonair wordt en de buren zonder lot niets krijgen. Daar worden wijken financieel wijzer van, maar niet leuker.