Heeft niemand meer zin in een carrière?

Het woord ‘great’ wordt in de economie tegenwoordig even vaak gebruikt als het woord ‘super’ na een race van Femke Bol. Er is de Great Reset, het plan van World Economic Forum-baas Klaus Schwab voor duurzame hervorming van de wereldeconomie na de coronacrisis. Er is de Great Resignation, het feit dat werknemers en masse hun baan opzeggen vanwege onvrede over hun hun werk, stagnerende loonstijgingen en de eis van werkgevers dat ze weer fysiek op hun werk moeten komen. En inmiddels zijn er ook de Great Reshuffle (Grote Herinrichting), Great Rethink (Grote Heroverweging), Great Attrition (Grote Slijtage) en Great Reinventing (Grote Heruitvinding).

Het lijkt een historische omwenteling in de balans tussen werk en privé. Wie vroeger huisarts werd, opende een praktijk en zat al snel op een 60-urige werkweek. Nu sluit een huisarts zich aan bij een groepspraktijk waar een parttimebaan van twee dagen mogelijk is. De TikTok-generatie heeft geen zin in het keurslijf van een vaste baan. Ze werken een tijdje en nemen daarna ontslag om het geld uit te geven. En als het op is, zoeken ze een nieuwe baan. De TikTokkers waken voor de ratrace, burn-outs en snelle carrières. Ze houden zich precies aan de werkuren en doen wat ze moeten doen. Ze gaan niet mee naar de vrijdagmiddagborrel of een cursus teambuilding en houden zich in de avonduren en het weekeinde onbereikbaar.

Ze hoeven ook niet per se een baan waarvoor ze hebben gestudeerd. Uit Gallups Global Workplace Report 2022 blijkt dat met corona mensen minder betrokken zijn bij hun werk. Werk heeft geen prioriteit. Corona heeft ze ervan bewust gemaakt dat het leven kort is en ze er alles uit moeten halen.

In onlangs gepubliceerd onderzoek van consultant McKinsey zegt twee op de vijf werknemers van plan te zijn binnen drie tot zes maanden ontslag te nemen. De helft van de mensen die daadwerkelijk ontslag nemen, wil niet terug naar het oude werk. Ze kiezen ervoor heel iets anders te gaan doen of worden liever zzp’er, zoals Fred Teeven, die van staatssecretaris een buschauffeur werd.

Van de mensen die hun baan opgeven bij een bank of verzekeraar keert slechts 35 procent terug in de financiële sector. In de zorg en het onderwijs is dat percentage nog lager. Sommige sectoren zien al hun talent vertrekken, waarschuwt McKinsey. Omdat er zoveel banen zijn, is niemand bang om niet meer aan de bak te komen als het fout loopt.

Opvallend is dat deze trend in Azië nog veel duidelijker te zien is dan in westerse landen. In India zegt 60 procent van de werknemers een andere baan te willen, in Singapore is dat 49 procent. ‘Mensen in de landen waar we onderzoek hebben gedaan, zijn op zoek naar werk dat beter betaald wordt en bevredigender is om te doen. Driekwart denkt dat het geen probleem is om dat ook te vinden’, aldus McKinsey.

Eigenlijk is dit de tijd van de Great Enjoyment – het Grote Genieten.