Heeft je bedrijf geld nodig? Geef je zelfbedachte, virtuele munt uit

Op een industrieterrein in Geldermalsen heeft Don Molenaar (32) afgelopen maand een nieuwe valuta geschapen: de CombiCoin. Toch staan in het bedrijfsgebouw naast bouwmarkt Formido geen persen die bankbiljetten drukken en munten slaan. De CombiCoin is een virtuele munt, vergelijkbaar met de bekendere Bitcoin of Ethereum. 'Met de lancering van de nieuwe munt wilden we minimaal 2 miljoen dollar ophalen voor ons beginnende softwarebedrijf Triaconta', zegt Molenaar. 'Dat is gelukt.'



Gisteren maakte Triaconta de definitieve opbrengst bekend van de eerste succesvolle initial coin offering (ICO) in Nederland: 2,2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro).