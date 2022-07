Heeft de NS een topman of een machinist nodig?

De intercity’s van mijn woonplaats via Amsterdam CS naar Nijmegen vertrekken om 19 en 49 over het hele uur. Als regelmatig reiziger denk je daar niet over na – zeker als op het station van vertrek geen melding wordt gemaakt van vertraging, storing of stremming.

Maar vorige week zaterdag bleek de trein na enige minuten stil te hebben gestaan op CS niet richting Nijmegen verder te rijden, maar terug te rijden naar de plaats van vertrek. Personeelsgebrek was de reden, zo legde een uiterst vriendelijke conducteur uit. Afgelopen vrijdag ging het weer mis, zij het dat nu werd omgeroepen dat de trein van 19 over helemaal niet ging. ‘U moet uw app raadplegen voor een alternatieve route.’

Deze week maakte de NS bekend vanwege het vakantieseizoen ook komende tijd minder treinen te laten rijden. Een treinreis met de NS is langzamerhand een onzekerder avontuur dan een huifkarverplaatsing in het Wilde Westen van Buffalo Bill.

Marjan Rintel nam vorige week afscheid als president-directeur van de NS. Afgelopen vrijdag begon ze bij de KLM. Vroeger werd wel gezegd dat de afwezigheid van de baas nooit werd opgemerkt, maar dat iedereen van slag raakte als de koffiejuffrouw (nu moet die politiek correct barista worden genoemd) er niet was. Dat zal bij de NS niet anders zijn, maar haar erfenis is wel overal voelbaar.

Treinen vallen uit, hebben vertraging of worden zo verkort dat passagiers nota bene in coronatijd als haringen in een ton zitten. Vele reizigers hebben al maanden geen conducteur gezien. De NS vertrouwt er blijkbaar op dat dankzij de draaipoortjes op de stations niemand meer zwart reist. Maar de veiligheid in de treinen is blijkens de vele geweldsincidenten sterk verminderd.

De reden is het enorme aantal vacatures. De NS heeft 1.100 mensen tekort, waaronder 500 machinisten en conducteurs en één president-directeur. Maar twee jaar geleden zette de NS zelf het mes in het personeelsbestand. Het aantal medewerkers zou met 2.300 worden verlaagd, meer dan 10 procent van het personeelsbestand. Dat zou 1,4 miljard euro aan kosten schelen. De gevolgen zijn merkbaar. Dat de NS nu op 80 procent van het volume van voor corona zit, komt niet alleen doordat mensen vaker thuis werken, maar ook omdat de klanten massaal zijn weggejaagd. In plaats van dat gepoogd wordt ze terug te halen met een betere service, wordt de hand opgehouden bij de regering. Die moet maar met 1 miljard over de brug komen.

Misschien kan één vacature beter niet worden vervuld. President-directeuren van de NS zijn er meester in het paard achter de wagen te spannen. Marjan Rintel was een marketeer die liever mooie plannetjes bedacht, zoals de introductie van elektrische ov-fietsen, dan ervoor te zorgen dat treinen op tijd zouden rijden en conducteurs de kaartjes controleerden.

Misschien kan op het hoofdkantoor een keer een machinist aan het stuur zitten. Tot die tijd blijft de NS een bodemloze put en is de trein van 19 en 49 over even onzeker als een concert van The Rolling Stones in coronatijd.

