Heeft de ‘Jezus-machine’ de hype overtroffen?

‘Haalt de iPhone het bij de hype?’, vroeg de Volkskrant zich op 29 juni 2007 af, nu vijftien jaar geleden, toen het apparaat voor het eerst in de winkel lag. ‘De iPhone heeft mythische proporties aangenomen – of aangemeten gekregen. De ‘Jezus-machine’ wordt hij wel genoemd.’

Apple-baas Steve Jobs had de lancering eerder dat jaar aangekondigd. ‘We komen met drie revolutionaire producten. De eerste is een iPod met een groot scherm en touch-functionaliteiten. De tweede is een revolutionaire mobiele telefoon. De derde is een baanbrekend internet-communicatieapparaat. Dit zijn niet drie verschillende apparaten. Dit is één apparaat. En we noemen het... iPhone!’

Toen het apparaat op 30 juni daadwerkelijk in de winkels lag, stonden er lange rijen mensen. Maar er waren grote twijfels. Het leek een rare gadget. Een breedband-iPod werd het apparaat laatdunkend genoemd. Het aanraakscherm in plaats van toetsen zou te veel stroom kosten. De winstmarge van 50 procent die Apple op de verkoopprijs van 499 dollar rekende, werd gezien als pure afzetterij. De iPhone zou niet met een gsm-telefoon van Nokia kunnen concurreren. Daarnaast zou de iPhone te onveilig zijn en daardoor niet geschikt voor zakelijk gebruik. Alleen Apple was optimistisch. Die hoopte er in 2008 10 miljoen te verkopen, destijds 1 procent van de mobiele telefoonmarkt.

Vijftien jaar later zijn er van de iPhone meer dan 2,5 miljard verkocht. Aardbewoners – zeker die jonger zijn dan 30 jaar – kunnen zich helemaal geen wereld meer voorstellen zonder iPhone of een van de smartphones van andere fabrikanten. Het product heeft van Apple het allersuccesvolste bedrijf in de geschiedenis gemaakt, met een beurswaarde van 2,25 biljoen dollar.

De iPhone heeft alles veranderd: van de economie tot het sociale en maatschappelijke leven. Het apparaat heeft talrijke andere producten overbodig gemaakt. Er wordt niet alleen mee gebeld, naar muziek geluisterd, gemaild en gesurfd op internet, maar dankzij talrijke apps kan er inmiddels ook mee worden betaald, geshopt en gestreamd. Het hele leven wordt op het apparaat georganiseerd: van het bestellen van boodschappen, het spelen van games, het boeken van trips tot het opzoeken van voetbaluitslagen. In 2007 moesten mensen voor een film naar de bioscoop of videotheek. Op de iPhone kunnen altijd en overal de gewenste beelden worden bekeken.

Werk en privé zijn door de iPhone in elkaar overgevloeid. Alle informatie zit in een enkel apparaat. Velen hebben via Instagram of Facebook hun hele leven in het openbare domein gegooid. De iPhone is geen luxe die heel langzaam van de rijke westerse landen naar andere werelddelen is gegaan, zoals met auto, koelkast of televisie gebeurde. Binnen vijftien jaar heeft de iPhone ook het leven van indianenstammen aan de Amazone, Papoea’s in Nieuw-Guinea en Inuits in het noorden van Groenland overhoop gehaald.

Er zijn keerzijdes aan het continue kijken op een schermpje: vereenzaming, verveling en depressies. Maar terugdraaien kan ondanks de digiziektes niet meer. De Jezus-machine is groter dan Jezus, al is het nog niet zeker of zij ook tweeduizend jaar beklijft.