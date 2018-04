Heeft de flexibiliteit van de arbeidsmarkt invloed op het loonniveau?

Al bijna vier van de tien werkenden in Nederland is zzp'er, freelancer, payroller, uitzend- of oproepkracht. En die kunnen door werk­gevers mooi tegen elkaar worden uitgespeeld.



Nederlanders verdienen, zo rekende Eurostat (het statistisch bureau van de EU) deze week uit, bruto 34,80 euro per uur waarvan een kwart wordt ingehouden aan belastingen en premies. Het brutoloon is bijna 8 euro lager dan dat in Denemarken (met 42,50 euro per uur ­wonen daar de best betaalde EU-burgers), België, Luxemburg, ­Zweden en Frankrijk, terwijl het bbp per inwoner van Nederland met 53.