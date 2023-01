Hedgefondsster hengelt 1,8 miljard dollar binnen, baas Victoria’s Secret vertrekt alweer

Mala Gaonkar Beeld Getty

Winnaar: Mala Gaonkar

Mala Gaonkar lanceerde deze week SurgoCap Partners, met 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro) vermogen onder beheer het grootste hedgefonds ooit dat is opgericht door een vrouw. Hedgefondsen zijn beleggers die vaak met schuldfinanciering werken. Ook hanteren ze doorgaans verschillende strategieën tegelijk – zoals buy-and-hold, kortverkopen (‘shorting’), arbitrage en quantbeleggen.

De focus van het twintigtal werknemers van Surgocap zal liggen op technologie die andere sectoren kan verbeteren, zoals de maakindustrie of de zorgsector. Gaonkar gaf vorig jaar het voorbeeld van ServiceNow, een softwarebedrijf dat werkstromen automatiseert.

De 53-jarige Gaonkar is geboren in de Verenigde Staten, maar groeide op in het Indiase Bangalore. Ze studeerde economie aan Harvard University en hielp in 1998 het hedgefonds Lone Pine Capital oprichten. Vandaag de dag heeft dat zo’n 17 miljard dollar onder beheer. Gaonkar trok er vorig jaar de deur achter zich dicht om werk te maken van SurgoCap.

Van de duizenden hedgefondsen wereldwijd worden er momenteel maar een tachtigtal geleid door vrouwen, leert onderzoek van de Kresge Foundation. Er lijkt nu wel schot in de zaak te komen. Vorig jaar richtte de 35-jarige Divya Nettimi met TBD ook al een hedgefonds op dat de grens van het miljard dollar overschreed.

Opmerkelijk is dat 100 miljoen dollar bij SurgoCap is gereserveerd voor filantropische stichtingen en ngo’s die zich richten op achtergebleven gemeenschappen of die de klimaatverandering bestrijden. Deze investeerders zullen lagere beheerskosten betalen. Gaonkar ondertekende ook de Giving Pledge, wat betekent dat ze belooft om het grootste gedeelte van haar geld weg te schenken om de wereld beter te maken.

Amy Hauk Beeld Victoria's Secret

Verliezer: Amy Hauk

Wat de echte reden voor haar vertrek is, blijft vooralsnog Amy Hauk’s Secret. Maar als je er al na acht maanden als ceo mee ophoudt om ‘meer tijd door te brengen met je familie in Florida’, dan is er duidelijk iets niet goed gegaan.

Eind maart stapt Hauk op als baas van het lingeriemerk Victoria’s Secret, zo werd deze week bekend. Haar taken worden dan overgenomen door Martin Waters, de ceo van het overkoepelende bedrijf, dat, om het zo verwarrend mogelijk te maken, Victoria’s Secret & Co heet.

Hauk leidde al sinds 2018 het zustermerk Pink, dat zich richt op tieners. Vorig jaar kwam ze dus ook aan het roer te staan van vlaggenschip Victoria’s Secret. Dat gebeurde in het kader van een herstructurering, waarbij 160 managementfuncties werden geschrapt.

Victoria’s Secret beleeft roerige jaren en niet alleen omwille van de nauwe banden tussen oprichter Les Wexner en de zedendelinquent Jeffrey Epstein, of vanwege de verhalen over een toxische bedrijfscultuur.

De ondergoedreus werd ooit groot met zijn ‘Angels’, doorgaans lange, dunne en veelal witte topmodellen. Hoe meer geld binnenkwam, hoe meer de productlijnen rond seks draaiden. ‘Bestond er bij Victoria’s Secret in het begin een kloof tussen mode en softporno, op den duur werd die almaar enger’, verklaarde een vrouwelijke ex-medewerker in een vorig jaar verschenen documentaire over het bedrijf.

In 2021 zette het bedrijf een punt achter de modeshows met Angels. De aansluiting met klanten lijkt het bedrijf kwijt te raken. Dit jaar wordt een daling van de verkoop verwacht van 7 procent.