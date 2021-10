Hebben VVD’ers liever een dappere premier of een premier die alles op zijn beloop laat?

De VVD staat volgens marktonderzoekbureau Ipsos op 37 zetels, drie zetels meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. En daarmee is de partij heer en meester in het versplinterde politiek Den Haag, waar alle andere partijen − behalve dan het mediafenomeen Caroline van der Plas (de moderne versie van boer Hendrik ‘Den Uyl is in de olie’ Koekoek) − nieuwe verkiezingen moeten vrezen.

In de Haagse kaasstolp wordt er hoofdschuddend naar gekeken. Zelfs de man met bijnamen als Teflon Mark, Rubberen Rutte of de weglachpremier moet na meer dan tien jaar toch een keer de rekening gepresenteerd krijgen. De opeenstapeling van zijn gestuntel, zijn vergeetachtigheid, zijn excuses, zijn fouten en zijn niet waargemaakte beloftes zou een dictator in een bananenrepubliek nog de kop kosten.

Maar Nederland is een democratie waar het leger in de kazerne blijft. En Rutte wordt door de mensen die niet aan de tafel zitten van Op1 of een andere kletsshow, gekoesterd als Erik ten Hag door de Ajax-achterban. Dat hij met leugentjes om bestwil in de mist ging met de toeslagenaffaire zal ze een zorg zijn. VVD’ers hebben weinig op met toeslagen, omdat ze daarvoor zelf meestal niet in aanmerking komen. En toeslagen die als voorschot worden verleend zijn ze zelfs een gruwel.

Een deel zal ook een traantje wegpinken bij het zien van slachtoffers die diep in de sores zitten omdat ze ten onrechte toeslagen hebben moeten terugbetalen. Maar op verjaardagsfeestjes horen ze ook verhalen over mensen die ten onrechte toeslagen hebben gekregen voor huur, zorg of kinderopvang. En als Ipsos belt, is de zorg over misbruik groter dan de empathie met de slachtoffers.

Rutte zou het liefst de toeslagen op maat vervangen door een algemene lastenverlaging. Maar zolang hij gedwongen in een coalitie moet zitten, accepteert hij gelaten dat dit systeem voor lagere inkomens er is.

In de krant van woensdag stelde Peter Kanne van I&O Research dat ‘laffe politiek wordt afgestraft en kiezers duidelijke keuzes willen.’ Het volk zou een politiek leider willen die kiest voor afschaffing van de hypotheekrente en de invoering van rekeningrijden, omdat dit de beste manieren zijn om de huizenprijsstijging en de filevorming aan te pakken. Misschien weten veel VVD-stemmers ook wel dat dit economisch de beste oplossingen zijn, maar ze hebben ook uitgerekend dat het hen geld zal kosten.

Ze willen geen dappere leider die voor het algemeen belang gaat, maar een premier die oog heeft voor hun portemonnee en het lekker op zijn beloop laat.

Economen hebben slecht in de gaten wat het volk denkt. Daar zijn meestal geen goede data voor. In dagblad Trouw stelde eerder dit jaar een reeks sociologen dat de toeslagenaffaire voor veel Nederlanders ‘een-ver-van-mijn-bedshow’ is die ze zelf nauwelijks beroert. En dat zorgt er wel voor dat de VVD lekker op 37 zetels blijft staan.