Hebben ondernemers genoeg vet op de botten voor nóg een lockdown?

Kapper Marcel van der Horst uit Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Marcel van der Horst heeft een eenmanskapperszaak in Amsterdam: ‘Ook deze lockdown zal ik overleven’

‘Ik heb in de kapsalon altijd gezellig Sublime aanstaan. Zo hoorde ik zaterdag flarden van het nieuws over de lockdown. Ik hoopte nog tegen beter weten in dat de kappers buiten schot zouden blijven, want er zijn bij ons praktisch geen besmettingen geweest. Maar toen ik ’s avonds de deur van de zaak op slot deed, zei mijn vrouw al: neem je afsprakenboek en telefoon maar mee naar huis, want je moet er rekening mee houden dat je iedereen moet afbellen.

‘Tijdens de eerste lockdown ben ik zeven weken dicht geweest. Ik heb toen Tozo gekregen en de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat was in totaal 5.400 euro. Tijdens de tweede lockdown kreeg ik voor elf weken sluiting nog maar 1.400 euro. Omdat mijn vrouw een baan heeft en iets boven het minimumloon verdient, werd dat van de steun afgetrokken. Terwijl ik mijn volledige omzet misliep en de huur gewoon doorging.

‘Ik had het geluk dat ik voor corona mijn huis had verkocht. De overwaarde was bedoeld als spaarpot zodat ik misschien wat eerder met pensioen zou kunnen, maar daar heb ik die maanden aan geknabbeld. Toen de lockdown over was heb ik al mijn klanten, 250 stuks, opgebeld. Ze hadden er hooguit zelf een kleurtje ingesmeerd, maar er was niemand die niet terugkwam. Ik had het drukker dan ooit, al kon ik natuurlijk niet met meer dan twee handen knippen, dus het omzetverlies kon ik niet helemaal goedmaken.

‘Vanmorgen heb ik op Facebook gezet: het kan nog zo donker zijn, het wordt altijd weer licht. Want zo voelt het ook. Ik heb twee lockdowns overleefd en deze zal ik ook overleven. Ik moet nog horen of ik deze periode recht heb op steun. Op de spaarrekening staat nu nog zo’n 3- tot 4 duizend euro en ik heb vreselijk lieve familie en klanten om me heen die hebben gezegd: Marcel, als er wat is, helpen we je. Dat zijn mensen die niet alleen maar roepen maar ook doén.

‘Het moeilijkste aan deze nieuwe lockdown vind ik eigenlijk nog dat ik mijn werk niet meer kan doen. Ik zeg altijd: als ik een miljoen zou winnen, zou ik gratis werken voor mijn klanten. Sommigen komen al dertig jaar bij me en vertellen me alles. Dat ik het weer zonder dat contact moet doen, valt me zwaar.’

Schade van de vorige lockdowns Omzetverlies: - 25.000 euro Vaste lasten: - 6.500 Steun: + 5.900 euro - 25.600 euro

VAN TOZO TOT TVL: HOE ZAT HET OOK ALWEER? Tozo: Zzp’ers met inkomensverlies konden tijdens eerdere lockdowns een beroep doen op de Tozo. Hun inkomen werd dan aangevuld tot het bestaansminimum (1.050 euro voor alleenstaanden). Deze regeling stopte in oktober. Zelfstandigen kunnen nu een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen (bbz). NOW: Werkgevers met meer dan 20 procent omzetverlies kunnen tot 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen door het UWV. TVL: Werkgevers met meer dan 30 procent omzetverlies kunnen 100 procent van hun vaste lasten vergoed krijgen.

Michiel Witteveen, eigenaar Mirage Retail Group: ‘Waarom moeten we dicht? Het is premier Van Dissel en zijn hulpje Rutte’

Bij Intertoys in Vleuten, onderdeel van de Mirage Retail Group, worden de bestellingen klaargemaakt voor click en collect. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Nog niet zo lang geleden sprak ik mijn droom uit om met Mirage Retail Group de gong te slaan tijdens een beursgang, maar nu moet ik de noodklok luiden. De politiek beweert telkens dat de ondernemers worden gesteund, maar die steun hebben onze winkels van Blokker, Intertoys en BCC niet gekregen. We mochten vorig jaar een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten van 600 duizend euro, terwijl onze vaste lasten per maand 30 miljoen euro bedragen.

Het ging dus bij de eerste lockdown van drie maanden om bijna 100 miljoen euro en dan zouden wij zes ton terugkrijgen. Na twee maanden onderhandelen met de regering kregen we te horen dat er geen politiek draagvlak was om grote concerns als Blokker te steunen. Nu beweert premier Rutte wederom dat ondernemers ruimhartig worden gesteund. Het is een leugen, wij merken er niks van.

We hebben opnieuw 700 winkels moeten sluiten, de vorige lockdown heeft ons 40 miljoen euro aan vermogen gekost en een veelvoud aan omzet. Ik werd vorig jaar na een optreden bij Op 1 als jammerende Blokker-baas weggezet, maar het is onrechtvaardig. De regering handelt in paniek, op basis van vage aannames over de omikronvariant bij het RIVM. Zo wordt onze branche met honderdduizenden werknemers wederom grote schade toegebracht.

Niemand kent nog de effecten van omikron en Nederland gaat als enige land ter wereld weer op slot. Het is te ridicuul voor woorden. Het is premier Van Dissel en zijn hulpje Rutte. Als ik mijn bedrijf zo zou leiden, zou ik binnen een week op straat staan. Winkels staan niet eens in de top-10 van besmettingshaarden.

Een maand dicht betekent 15 miljoen euro aan loonkosten, terwijl er nauwelijks inkomsten tegenover staan. En bij Kruidvat ligt het speelgoed tot het plafond opgestapeld, maar Blokker en Intertoys mogen niet open. Oorspronkelijk moesten essentiële winkels niet-essentiële artikelen afschermen. Die paragraaf is op wonderbaarlijke wijze weggestreept, vermoedelijk na een lobby van de essentiële winkels. De solidariteit is nul.

We doen net als vorig jaar aan damage control en zetten met Blokker Express en click en collect vol in op het bezorgen van artikelen die online worden besteld. Een webshop is leuk, maar het is dure omzet. Onze huurlasten bedragen 5 miljoen euro per maand, we gaan nog maar de helft betalen zolang de winkels gesloten zijn. En de regering moet met volledige compensatie komen, want ook een keten als Blokker houdt dit niet eeuwig vol.’

Omzetverlies: 80 miljoen euro Vaste lasten: 360 miljoen euro Totaal aan steun: 16 miljoen (NOW)

Ron Okhuijsen, restauranthouder in Utrecht: ‘Ik word gestraft omdat ik een goedlopende zaak heb’

Ron Okhuijsen van restaurant Goesting in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Zit ik weer met mijn lunch- en dinerboxen voor de Kerst. Mijn restaurant is opnieuw een magazijn. Toen ik vorig jaar de kasboeken opende voor de Volkskrant was ik ervan overtuigd dat ik het nettoverlies van 200 duizend euro zou goedmaken. Nu is de schuldenlast een berg die ik zonder steun niet meer kan beklimmen. Ik heb nog een keer 50 duizend euro uit de BV gehaald. De buffer is weg, als in de keuken een koelkast kapot gaat, heb ik een probleem.

In mei had ik een belastingschuld van 70 duizend euro. Gelukkig draaiden we een uitstekende zomer en najaar. Met zeven dagen per week werken gingen de cijfers van donkerrood naar lichtrood. Zo kon ik de belastingschuld terugbrengen naar 45 duizend euro. Deze nieuwe sluiting kost me maandelijks 60 procent van mijn omzet, dus 60 duizend euro.

Ik heb geen recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten omdat we in oktober en november nog een uitstekende omzet draaiden. Ik word gestraft omdat ik een goedlopende zaak heb. Zo voelt het. En loonsteun? Ik moet zo’n 15 duizend euro uit eigen zak betalen. Maar waarvan? Die schamele takeaway? Voorlopig valt mijn inkomen weg en moet ik weer lenen. Daarnaast loopt de belastingschuld met 15 duizend euro per maand op.’

‘Vorig jaar kon ik nog begrip opbrengen voor het beleid van de overheid. Ik dacht: straks zijn er vaccins, ik zing het wel uit. En die schulden werk ik wel weg. Nu valt de bodem onder ons bestaan weg. Er is geen perspectief meer, niemand weet hoe lang dit weer gaat duren. En mijn begrip is verdwenen. Deze regering heeft geen visie.

Voor 30 procent omzetverlies is er compensatie. Is dat de ruimhartige steun die premier Rutte de ondernemers had toegezegd? Mijn huurbaas verwacht dat ik maandelijks 5.500 voor dit pand afdraag, ze komt me niet tegemoet. Ik moet nu dicht, ik heb dus nu steun nodig en niet pas over een half jaar als ik weer een aanvraag TVL of NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) heb ingediend. Dan belazer je de kluit.

Ik ben mentaal gesloopt. Natuurlijk heb ik overwogen om de handdoek te werpen. Maar ik kan de deur niet dichtgooien. Ik heb 20 contracten lopen, ik kan geen transitievergoeding betalen voor die werknemers als ik ze moet ontslaan. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Ik moet accepteren dat de schulden blijven oplopen tot de hemel op ons valt.’