Hebben Kamerleden en ministers zich laten foppen door KLM?

Mensen zijn irrationele wezens. En dat geldt ook voor Kamerleden en ministers. Ze laten zich foppen door wat in de psychologie het sunk cost fallacy wordt genoemd: het verzonkenkosteneffect. Er is al zo veel tijd en moeite gestoken in het redden van KLM dat er nu niet meer mee kan worden gestopt, al is er een gerede kans dat het geld in een bodemloze put verdwijnt. Daarom wordt er nogmaals 220 miljoen euro bijgelegd voor het kopen van nieuwe aandelen. Zo zingt KLM het weer een tijdje uit – of duurt de lijdensweg nog even voort.

Het verzonkenkosteneffect treedt op indien iemand twee kaarten voor een wedstrijd van ADO Den Haag heeft gekocht om een vriend te plezieren. Maar die vriend krijgt op het laatste moment corona en moet afzeggen. De schenker gaat er maar zelf heen, hoewel hij helemaal niet van voetbal houdt, laat staan van ADO, alleen omdat er nu eenmaal geld in is gestoken.

Marketeers weten het slim uit te buiten, zoals verkopers van printers of koffiezetmachines. Zij verkopen hun producten tegen een lage prijs, maar rekenen daarna een flink bedrag voor de inktcartridges of koffiepads. Maar niemand zal de printer of koffiezetmachine de deur uit doen, al zou het rationeel het beste zijn, omdat er al voor is betaald.

Bedrijven en overheden kunnen maar moeilijk accepteren dat een project is mislukt. Ze blijven er geld in steken in de ijdele hoop dat het toch wat wordt. Het gevolg is dat er nog meer geld doorheen wordt gejaagd, zoals bij veel infrastructurele projecten is gebeurd.

In de jaren zeventig bleef de overheid maar geld steken in het redden van talrijke industriële concerns die gedoemd waren ten onder te gaan, zoals Van Gelder Papier, bouwconcern Ogem en scheepsbouwer RSV. Er was in de ogen van de kabinetten geen terugweg meer mogelijk. De Franse, Britse en Duitse overheden bleven om dezelfde redenen miljarden steken in de ontwikkeling van de supersonische Concorde, hoewel al duidelijk was dat het geld nooit zou worden terugverdiend. In die landen wordt het verzonkenkosteneffect inmiddels ook wel de Concorde-valkuil genoemd.

Pas na een opzienbarende parlementaire enquête naar de ondergang van RSV in de jaren tachtig werd hiermee gestopt. Vliegtuigbouwer Fokker was de dupe. De overheid trok zijn handen ervan af en het bedrijf ging in 1996 ten onder. Daarna greep ook Europa in. In Brussel werd besloten staatssteun aan bedrijven te verbieden om een heilloze subsidiewedloop tussen de lidstaten te voorkomen, waardoor overcapaciteit blijft bestaan.

Maar er zijn, zoals dat in de politiek onvermijdelijk is, meteen ook weer uitzonderingen, zoals voor de banken in de kredietcrisis en nu bij de luchtvaartmaatschappijen in de corona- en Oekraïne-crisis. In veel landen, waaronder Nederland, zijn de nationale carriers nog nationaal erfgoed. Hoeveel keer KLM al is geholpen, maakt niet uit. Niemand durft de kreupele zwaan de nek om te draaien, net zoals niemand in Den Haag ADO ten grave durft te dragen. Bij voetbal en vliegen bestaat rationaliteit niet.